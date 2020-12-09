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سياسة|الإمارات

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)
اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)
8/12/2020

ألقت أجهزة الأمن في إمارة دبي، الثلاثاء، القبض على ممثل كوميدي إسرائيلي إثر التقاطه صورة في مكان "يحظر فيه التصوير"، وفق قناة عبرية.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية (عاروتس شيفع): "اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان، الثلاثاء، في دبي بعدما التقط صورة على ما يبدو في مكان يحظر فيه التصوير".

و"هوخمان" (32 عاما) موجود منذ أيام في دبي، ويشارك على مواقع التواصل لقطات من رحلته، كما يواصل تصوير سلسلة أفلام خاصة به، ويشاركها على شبكات التواصل، بحسب القناة.

ولم تذكر القناة المكان الذي التقط فيه الممثل الإسرائيلي الصورة، لكنها قالت إن شرطة دبي اعتقلته بعدها، وما زال في مركز الشرطة.

وهوخمان، ممثل وكاتب سيناريو على الإنترنت، اشتهر بفضل أعمال بينها سلسلة "Nice Guy"، التي بثها على موقع "يوتيوب".

ولم يصدر على الفور تعقيب إماراتي بشأن ما بثته القناة الإسرائيلية.

وبوتيرة متسارعة ومكثفة وقعت الإمارات وإسرائيل خلال نحو ثلاثة شهور، اتفاقيات في المجالات كافة تقريبا، ومنها الرياضة والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والسياحة.

وكان الجانبان وقّعا، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبدأت شركة "يسرائير" للطيران، الأربعاء، تسيير رحلتين يوميا من تل أبيب إلى دبي وتبعتها شركة "أركيع" بعد يوم واحد، وستنضم إليهما "العال"، أكبر شركة طيران إسرائيلية، بـ 14 رحلة أسبوعيا.

في المقابل، بدأت شركة "فلاي دبي" (إماراتية) تسيير رحلتين يوميا من الإمارات إلى تل أبيب، منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ووقع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات، الإثنين، عقدا لشراء نصف أسهم نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي لكرة القدم.

وبموجب العقد، يلتزم الشيخ حمد باستثمار 300 مليون شيكل (حوالي 91.7 مليون دولار) في النادي، خلال السنوات العشر المقبلة، وفق قناة "كان" الإسرائيلية (رسمية).

وقوبل التطبيع الإماراتي الإسرائيلي برفض شعبي عربي واسع اعتبره "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.‎

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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