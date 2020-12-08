تقرير مذبحة مسجدي نيوزيلندا: وكالات الأمن ركزت على "إرهاب الإسلاميين" فقط

قال تقرير نيوزيلندي عن مذبحة مسجدين العام الماضي إن وكالات الأمن في البلاد ركزت فقط على "التهديد من إرهاب الإسلاميين"، الأمر الذي سمح بعدم إجراء عمليات تفتيش مناسبة عن الأسلحة.

وذكر التقرير الذي تناول مذبحة مسجدي كرايستشيرش العام الماضي أن وكالات الأمن في نيوزيلندا تركز فحسب تقريبا على "التهديد من إرهاب الإسلاميين" وأن الشرطة تقاعست عن إجراء عمليات تفتيش مناسبة على تراخيص الأسلحة النارية.

لكن لجنة التحقيق الملكية قالت إنه على الرغم من أوجه القصور، لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها أن تنبهها إلى الهجوم الوشيك للمتعصب للعرق الأبيض، الذي قتل 51 من المصلين في مسجدين في كرايستشيرش يوم 15 مارس/آذار 2019.

تقرير اللجنة الملكية في نيوزيلندا بشأن مذبحة كرايستشيرش (غيتي)

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان لها بعد نشر التقرير "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".

وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.