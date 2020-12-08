القضاء الأمريكي يرفض إلغاء فوز بايدن في ميشيغن وجورجيا

رفضت قاضية وقاض أمريكيان أمس الإثنين دعوات أقامها أحد حلفاء الرئيس دونالد ترمب لإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولايتي ميشيغن وجورجيا بسبب مزاعم مخالفات وإعلان فوز ترمب في الولايتين.

وأقام الدعاوى سيدني باول، وهو محام سابق لحملة ترمب، يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني نيابة عن مجموعات من الناخبين الجمهوريين.

وخسر ترمب ومؤيدوه العديد من الدعاوى القضائية التي استهدفت قلب نتائج الانتخابات في ولايات خسرها ترمب في الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وكان قد فاز فيها في انتخابات عام 2016.

وتضمنت الدعاوى مزاعم تزوير دون تقديم أي دليل عليها.

وحكمت ليندا باركر قاضية المحكمة الجزئية في ديترويت وتيموثي باتن قاضي المحكمة الجزئية في أتلانتا بانتفاء صفة مقيمي الدعاوى وإقامتها بعد الميعاد.

وكتبت باركر تقول "قال الشعب كلمته" في إشارة إلى نتائج الانتخابات.