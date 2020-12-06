بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

رفضت السلطات البلجيكية طلبا بالاعتراف بـ "المسجد الكبير" في حي الاتحاد الأوربي ببروكسل، على خلفية مزاعم بوجود "عملاء للمخابرات المغربية" يعملون فيه.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نشرته الجمعة.

وأوضح التقرير أنه "في حال الاعتراف الرسمي يضمن المسجد الدعم المالي من الحكومة البلجيكية".

وينقل التقرير عن السلطات البلجيكية قولها إن "ثلاثة موظفين في المسجد بمن فيهم المدير، هم عملاء للمخابرات المغربية".

فيما لم تعلق السلطات المغربية رسميا على تقرير الصحيفة البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن قوله إنه لن يسمح باختطاف الجهات الأجنبية للإسلام لدوافع إيديولوجية أو سياسية ومنع المسلمين في بلجيكا من تطوير "إسلامهم التقدمي".

وشدد كويكنبورن على أن "الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، يجب أن تروج لإسلام "يتوافق مع قيم المجتمع البلجيكي" متهما إياها بأن أعضاءها لا يمثلون المسلمين من "مجتمعات مختلفة".

Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, souhaite le renouvellement de tous les organes de l'Exécutif des Musulmans de Belgique https://t.co/PNmYUpCg9s — RTBF info (@RTBFinfo) December 4, 2020

ونفت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا في بيان لها "مزاعم ما يُسمى بالتدخل الأجنبي والتجسس، التي لا أساس لها من الصحة".

وقال الناطق باسم الهيئة طاهر شابي "لا يوجد جواسيس هنا. أراهن بحياتي على هذا الأمر".

وأضاف شابي: "لم تكن هناك مشكلة في عهد وزير العدل السابق كوين جينس، ولا في عهد سلفه آنيمي تورتلبوم. لكن كويكنبورن وصل إلى السلطة، وفجأة اكتشفت المخابرات البلجيكية أن هناك جواسيس في المسجد".

وكانت "الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا" قدمت طلبا للاعتراف بالمسجد، غير أنه قوبل بالرفض من طرف وزير العدل البلجيكي "فنسنت فان كويكنبورن" بناء على توصية من الأجهزة الأمنية، بحسب تقارير إعلامية.

كما طالب الوزير البلجيكي بضرورة تغيير الإدارة الحالية للمسجد التي تندرج تحت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا.

ووضعت السلطات البلجيكية المسجد ضمن اهتماماتها في أعقاب الهجمات الدامية في مارس/آذار 2016 التي أودت بحياة 32 شخصا في العاصمة بروكسل.

وغداة اعتداءات بروكسل التي نفذها ثلاثة انتحاريين في مطار زافنتم ومترو العاصمة وأسفرت عن مقتل 32 شخصا، تصاعدت الانتقادات للإسلام المتشدد الذي ينشره هذا المسجد، فيما اعتبر أحيانا “بؤرة للجهاديين” البلجيكيين، الأمر الذي ينفيه مسؤولو المسجد على الدوام.

ويشكل المسجد الكبير في بروكسل الواقع في حديقة "اليوبيل" العامة قرب مقرات المؤسسات الأوربية، موقعا رمزيا للإسلام في بلجيكا.