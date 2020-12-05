مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قولها إن جهات التحقيق في مصر قررت حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأضافت المصادرأن صفوان ثابت تم حبسه لاتهامه "بتمويل الإرهاب والانضمام إلى جماعة إرهابية".

وخضع صفوان ثابت، السبت، للتحقيقات في حضور محاميه وواجهته جهات التحقيق بالاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، قد قالت، الخميس الماضي، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تعيين نائب رئيس الشركة سيف الدين صفوان قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

وتأتي قرارات مجلس إدارة جهينة بعدما تم القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة من منزله، الأربعاء الماضي، في وقائع وصفتها مصادر أمنية لرويترز "بالمخالفات المالية".

وهبط سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، الأربعاء الماضي، 7.3 بالمئة ليصل إلى 6.38 جنيه بعد القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة صفوان ثابت على ذمة تحقيقات.

وقالت جهينة في بيان لبورصة مصر إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات وإنها ليست "لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أية معلومات أخرى في هذا الشأن، وإن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة".

شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الاجتماعي)

كانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا في أغسطس/ آب 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.