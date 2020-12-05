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سياسة|مصر

مصر: القبض على السويركي مالك "محلات التوحيد والنور" بتهمة "تمويل الإخوان"

محلات التوحيد والنور (مواقع التواصل الاجتماعي)
محلات التوحيد والنور (مواقع التواصل الاجتماعي)
5/12/2020

ألقت أجهزة الأمن في مصر، السبت، القبض على سيد رجب السويركي مالك محلات التوحيد والنور.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني قوله إن السويركي متهم بتمويل "جماعة الإخوان الإرهابية".

وأضاف المصدر أن السويركي سيمثل أمام جهات التحقيق خلال الساعات المقبلة.

وفي يناير/كانون الثاني 2015، برأت محكمة جنح العجوزة في الجيزة سيد السويركي من تهمة "إهانة علم مصر" إذ بيعت أحذية عليها العلم في سلسلة المحال التي يمتلكها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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