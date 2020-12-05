مصر: القبض على السويركي مالك "محلات التوحيد والنور" بتهمة "تمويل الإخوان"

ألقت أجهزة الأمن في مصر، السبت، القبض على سيد رجب السويركي مالك محلات التوحيد والنور.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني قوله إن السويركي متهم بتمويل "جماعة الإخوان الإرهابية".

وأضاف المصدر أن السويركي سيمثل أمام جهات التحقيق خلال الساعات المقبلة.

وفي يناير/كانون الثاني 2015، برأت محكمة جنح العجوزة في الجيزة سيد السويركي من تهمة "إهانة علم مصر" إذ بيعت أحذية عليها العلم في سلسلة المحال التي يمتلكها.