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سياسة|تركيا

تركيا: أذربيجان حررت أرضها بمساهمات أسلحتنا المحلية

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (غيتي)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (غيتي)
5/12/2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار السبت إن أذربيجان حررت أراضيها التي احتلتها أرمينيا على مدار ثلاثة عقود في 44 يوما بمساهمات أنظمة الأسلحة المحلية التركية.

وأضاف أكار أن جيش أذربيجان تمكن بنجاح كبير عبر "عملية الوطن الواحد" من إنهاء الاحتلال الأرميني للأراضي الأذرية الذي استمر نحو 30 عاما.

وقال أكار إن "العالم بأسره يتحدث اليوم عن مدى تأثير أنظمة الأسلحة التركية على مسار العملية العسكرية التي قامت بها أذربيجان لتحرير أراضيها وطرد المحتلين."

وأشارإلى أن اسهامات أنظمة الأسلحة الوطنية والمحلية كبيرة في نجاح القوات المسلحة التركية بمهامها في حماية مصالح البلاد شرقي المتوسط وبحر إيجة، والمهام المناط لها في مختلف بقاع العالم.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "استعادة إقليم ناغورنو كاراباخ انتصار مستحق لأذربيجان يتوافق مع القانون الدولي والمجالين الدبلوماسي والعسكري."

وأضاف أن " العلم الأذربيجاني يرفرف بفخر في كاراباخ بصفته رمز لبطولات شهدائنا".

وأكد  "مواصلة تركيا الوقوف بجانب الحق والمظلومين في كل زمان ومكان."

وشهد الإقليم في الخريف حربا ضارية حقّقت فيها أذربيجان انتصارات ميدانية كبيرة على حساب أرمينيا.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20 في المئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم كاراباخ (يتكون من 5 محافظات) و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

ووفق الأمم المتحدة، يعتبر إقليم كاراباخ (الذي كانت تحتله أرمينيا) تابعا للأراضي الأذرية.

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