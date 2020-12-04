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سياسة|ليبيا

الجيش التركي يواصل تدريب قوات الوفاق الليبية ميدانيا (صور)

تم التدريب في إطار اتفاقية التدريب العسكري والتعاون والاستشارات الموقعة بين البلدين (مواقع التواصل)
تم التدريب في إطار اتفاقية التدريب العسكري والتعاون والاستشارات الموقعة بين البلدين (مواقع التواصل)
4/12/2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها المسلحة دربت أفراداً  من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تدريبا ميدانيا على استخدام راجمة الصواريخ.

وقالت الوزارة في بيان الخميس "تم تدريب قوات من الجيش الليبي على راجمة الصواريخ، في إطار اتفاقية التدريب العسكري والتعاون والاستشارات (الموقعة بين البلدين)".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

المصدر : الأناضول

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