الجيش التركي يواصل تدريب قوات الوفاق الليبية ميدانيا (صور)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها المسلحة دربت أفراداً من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تدريبا ميدانيا على استخدام راجمة الصواريخ.

وقالت الوزارة في بيان الخميس "تم تدريب قوات من الجيش الليبي على راجمة الصواريخ، في إطار اتفاقية التدريب العسكري والتعاون والاستشارات (الموقعة بين البلدين)".

Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine Çok Namlulu Roketatar Eğitimi verildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ps6WxatjfY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2020

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.