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سياسة|إسرائيل

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

3/12/2020

وصل إلى إسرائيل، المطرب الإماراتي وليد الجاسم، ليكون بذلك أول فنان إماراتي، يصل إلى إسرائيل منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان المغني الإسرائيلي إلكانا مارتزيانو، في استقبال المغني الإماراتي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، مساء الأربعاء.

وكتب مارتزيانو على حسابه في "انستغرام" إلى جانب صورة له مع الفنان الإماراتي بعد وصوله إلى إسرائيل "لمسة مثيرة وتاريخية بالنسبة لي.. وليد الجاسم يهبط في إسرائيل".

ووصل الفنان الإماراتي، وهو يرتدي الزي التقليدي لبلاده، ومتوشحا علم الإمارات.

وكان الجاسم والإسرائيلي مارتزيانو، قد تشاركا في أداء أغنية بعنوان "أهلا بيك" باللغات العربية والعبرية والانجليزية، بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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