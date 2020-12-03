وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

وصل إلى إسرائيل، المطرب الإماراتي وليد الجاسم، ليكون بذلك أول فنان إماراتي، يصل إلى إسرائيل منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان المغني الإسرائيلي إلكانا مارتزيانو، في استقبال المغني الإماراتي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، مساء الأربعاء.

وكتب مارتزيانو على حسابه في "انستغرام" إلى جانب صورة له مع الفنان الإماراتي بعد وصوله إلى إسرائيل "لمسة مثيرة وتاريخية بالنسبة لي.. وليد الجاسم يهبط في إسرائيل".

ووصل الفنان الإماراتي، وهو يرتدي الزي التقليدي لبلاده، ومتوشحا علم الإمارات.

وكان الجاسم والإسرائيلي مارتزيانو، قد تشاركا في أداء أغنية بعنوان "أهلا بيك" باللغات العربية والعبرية والانجليزية، بعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

لحظة وصول المطرب الإماراتي "وليد الجاسم" إلى مطار "بن غوريون" للمشاركة في حفل غنائي.

مسارعة عجيبة في الركض وراء الاحتلال بين التطبيع الرياضي والغنائي وغيره.#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/1H4uVlI310 — سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) December 2, 2020

هل سيجرؤ على دخول الأقصى ومناطق الضفة الفلسطينية؟ 📸#صورة مطرب إماراتي يدعى وليد الجاسم يصل مطار "بن غوريون" ويخطط لجولات في كل من القدس و"تل أبيب" والبحر الميت في الضفة المحتلة. يذكر أنه شارك مطرب إسرائيلي يدعى "إلكانا مارتسيانو" في أغنية حملت اسم "أهلا بيك" بالعربية. pic.twitter.com/VW6pvANTdd — شمس نيوز SHMS NEWS (@shmsnews) December 2, 2020

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

هل سيجرؤ على دخول الأقصى ومناطق الضفة الفلسطينية؟ #صور مطرب إماراتي يدعى وليد الجاسم يصل مطار "بن غوريون" ويخطط لجولات في كل من القدس و"تل أبيب" والبحر الميت في الضفة المحتلة، يذكر أنه شارك مطرب إسرائيلي يدعى "إلكانا مارتسيانو" في أغنية تطبيعية. #خيانة #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/XTm4qFqTGo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 2, 2020