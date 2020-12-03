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الساعات القادمة تكشف مصير محادثات كوشنر لحل الأزمة الخليجية

كوشنر (يسار) في لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (وكالة الأنباء القطرية)
كوشنر (يسار) في لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (وكالة الأنباء القطرية)
2/12/2020

غادر مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر العاصمة القطرية الدوحة، مساء الأربعاء.

وقالت مصادر خليجية لموقع "الجزيرة نت" إن الساعات القادمة ستكشف ما إذا كانت زيارته التي تركزت على إيجاد حل للأزمة الخليجية ستصادف النجاح.

وكان كوشنر قد وصل إلى المنطقة في إطار مسعى أخير لحل الأزمة التي بدأت قبل نحو 3 سنوات، وذكرت مصادر مسؤولة في الإدارة الأمريكية لوكالات الأنباء أن جولته تتضمنت لقاءات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن التركيز الرئيسي للمحادثات سيدور حول حل الخلاف بشأن تحليق الطائرات القطرية في أجواء السعودية والإمارات.

وذكرت الصحيفة أن دول الحصار خففت سرا مطالبها الـ13، مشيرة إلى أن السعودية أبدت استعدادا أكبر لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة.

وقبل نحو أسبوعين أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ترحب بالحوار القائم على احترام السيادة، معتبرا أنه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في تصريحات متزامنة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ترغب في حل الأزمة قبل مغادرتها المحتملة البيت الأبيض.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو/حزيران 2017 قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها، ووضعت 13 شرطا للتراجع عن الحصار وقطع العلاقات، لكن الدوحة أكدت رفضها لكل ما يمس سيادتها واستقلال قرارها الوطني، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.

المصدر : الجزيرة

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