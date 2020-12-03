البث الحي
سياسة

فرنسا تغلق جمعية مناهضة للإسلاموفوبيا وفقا لتعليمات ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
2/12/2020

قرر مجلس الوزراء الفرنسي إغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، عبر تويتر، أن الجمعية تم حلها بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون، وقرار مجلس الوزراء.

وزعم دارمانان أن الجمعية كانت تمارس دعاية "إسلامية" منذ عدة أعوام.

وكانت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) أعلنت الشهر المنصرم أن وزير الداخلية الذي رضخ لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطارا إليها بشأن بدء إجراءات الحل.

وأشارت في بيان إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

ولفتت إلى أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد.

وأضافت: "ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وسيتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا".

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"(CCIF).

ولجأت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس ماكرون، تجاه المسلمين في البلاد.

وشهدت فرنسا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، على واجهات مبانٍ، واعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حرية تعبير".

وأثارت الرسوم وتصريح ماكرون موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، وأُطلقت في العديد من الدول الإسلامية والعربية حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

تواصل فرنسا حملتها في أعقاب مقتل معلم التاريخ صامويل باتي (47 عامًا)، الشهر الماضي، بعد عرضه صورًا كاريكاتيرية مسيئة للنبي الكريم.

26/11/2020
المزيد من سياسة

الساعات القادمة تكشف مصير محادثات كوشنر لحل الأزمة الخليجية

كوشنر (يسار) في لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (وكالة الأنباء القطرية)

سيارة تقتحم مسجدا جنوب باريس.. ورئاسة البلدية تعلّق (فيديو)

(تويتر)

بايدن يلمح لإمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)

القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية

شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)