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صحفي إسرائيلي: البحرين تعتزم الاعتراف بمنتجات المستوطنات

لم يسبق أن أعلنت دولة عربية تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية على أنها بضائع إسرائيلية (رويترز)
لم يسبق أن أعلنت دولة عربية تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية على أنها بضائع إسرائيلية (رويترز)
3/12/2020

نقل صحفي إسرائيلي، عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، الخميس، قوله إن بلاده "لن تمنع بضائع المستوطنات الإسرائيلية وستعاملها على أنها منتجات إسرائيلية".

وقال رفائيل أهارين، الصحفي في موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي في تغريدة على تويتر، إن الوزير البحريني قال إن بلاده تعتزم الاعتراف بمنتجات المستوطنات على أنها "منتجات إسرائيلية".

ونقل عن الوزير البحريني قوله "لا أرى، بصراحة، تمييزًا عن أي جزء أو أي مدينة أو أي منطقة تم تصنيعها أو مصدرها".

وأوضح الصحفي الإسرائيلي، أهارين، أن أقوال الوزير الزياني، جاءت في مقابلة خاصة بالموقع، ستنشر لاحقا.

ويقوم الوزير البحريني منذ أمس الأربعاء، بزيارة إلى إسرائيل التقى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية غابي اشكنازي، والتجارة عمير بيرتس، والسياحة أوريت فركاش كوهين.

ولم يسبق أن أعلنت دولة عربية، تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أنها بضائع إسرائيلية.

وترفض الكثير من دول العالم، ومن ضمنها "الاتحاد الأوربي"، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.

وكان قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2016 قد أكد على أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل".

وأضاف نص القرار "يؤكد بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية".

وكان قرار وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، وسم بضائع المستوطنات بأنها منتجات إسرائيلية قد قوبل بانتقادات عربية ودولية بما في ذلك من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

ولم يصدر تعليق من السلطات البحرينية أو الوزير البحريني على ما نقل عنه.

المصدر : الأناضول

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