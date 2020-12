الاتحاد الأوربي: روسيا تشوه سمعة لقاحات كورونا لبيع منتجها.. و"نوفافاكس" تواصل تجاربها

اتهم الاتحاد الأوربي، أمس الإثنين، روسيا باللجوء إلى التضليل لتشويه سمعة اللقاحات الأخرى المضادة لفيروس كورونا، لبيع لقاحها الخاص، بينما بدأت أمريكا المرحلة الثالثة من تجارب لقاح جديد.

وعلى مدونته الخاصة، أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوسيب بوريل، إلى أهمية مكافحة التضليل في الوسط الافتراضي.

ولفت إلى أن جهات حكومة أو غير حكومية تنتهك في بعض الأحيان الأسس المشروعة في الدبلوماسية العامة.

وبيّن بوريل أن بعض الجهات تعتقد أن الطريق الذي تسير فيه هو الطريق الوحيد الفاعل، وتحاول تشويه سمعة الآخرين.

وأضاف أن بعض الجهات الخارجية شرعت في حملات تضليل من خلال نشر معلومات كاذبة أو مضللة.

Read my new blog post on the EU's fight against disinformation and manipulation: https://t.co/wLc7BcX2pw

The @eu_eeas has been pioneering for many years in monitoring, analysing and challenging disinformation. And this even more necessary during the pandemic. pic.twitter.com/SCIsmOtalq

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 28, 2020