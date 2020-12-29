الاتحاد الأوربي: روسيا تشوه سمعة لقاحات كورونا لبيع منتجها.. و"نوفافاكس" تواصل تجاربها

اتهم الاتحاد الأوربي، أمس الإثنين، روسيا باللجوء إلى التضليل لتشويه سمعة اللقاحات الأخرى المضادة لفيروس كورونا، لبيع لقاحها الخاص، بينما بدأت أمريكا المرحلة الثالثة من تجارب لقاح جديد.

وعلى مدونته الخاصة، أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوسيب بوريل، إلى أهمية مكافحة التضليل في الوسط الافتراضي.

ولفت إلى أن جهات حكومة أو غير حكومية تنتهك في بعض الأحيان الأسس المشروعة في الدبلوماسية العامة.

وبيّن بوريل أن بعض الجهات تعتقد أن الطريق الذي تسير فيه هو الطريق الوحيد الفاعل، وتحاول تشويه سمعة الآخرين.

وأضاف أن بعض الجهات الخارجية شرعت في حملات تضليل من خلال نشر معلومات كاذبة أو مضللة.

Read my new blog post on the EU's fight against disinformation and manipulation: https://t.co/wLc7BcX2pw The @eu_eeas has been pioneering for many years in monitoring, analysing and challenging disinformation. And this even more necessary during the pandemic. pic.twitter.com/SCIsmOtalq — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 28, 2020

وقال "على سبيل المثال، يتعرض مطورو اللقاحات الغربيون للسخرية من قبل وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في روسيا".

وأوضح المسؤول الأوربي، أن السخرية الروسية وصلت إلى حد ادعاءات سخيفة بأن البشر سيتحولون إلى قرود، إذا ما تلقوا اللقاحات الأخرى غير الروسية.

وتابع بوريل "يبدو أن مثل هذه الخطابات موجهة إلى البلدان التي تريد روسيا بيع لقاحها الخاص (Sputnik V)".

وشدد على أن أي محاولة لتشجيع مثل هذه الشكوك التي لا أساس لها في الوباء تهدد الصحة العامة، مبينًا أن التضليل ينتشر بشكل أسرع بسبب الإنترنت.

وأضاف أن بعض الدول كروسيا والصين تلجأ إلى هذه الوسائل، وتحاول تقويض الأنظمة الديمقراطية القائمة على قيم كالحرية والتعددية وفصل السلطات.

"نوفافاكس" تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب

وبدأت في الولايات المتحدة والمكسيك التجارب السريرية لتحديد فعالية وسلامة لقاح مضاد لكوفيد-19 من انتاج شركة "نوفافاكس" الأمريكية، وفق ما أعلنته أمس الإثنين "المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة".

كما تجري أيضًا تجارب مماثلة على نفس اللقاح الذي يحمل اسم "ان في اكس-كوف 2373" في بريطانيا بمشاركة 15 ألف متطوع.

وستشمل التجارب في الولايات المتحدة والمكسيك نحو 30 ألف متطوع فوق سن 18 عاما، يحصل خلالها ثلثا المتطوعين على اللقاح الصحيح والثلث الباقي على حقنة وهمية، دون أن يعرف أي من المشاركين بما قد تم حقنه.

د. أنطوني فاوتشي (رويترز)

وقال العالم الأمريكي أنطوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي هو جزء من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، في بيان منه "إن بدء هذه الدراسة، وهي الخامسة على لقاح مضاد لكوفيد-19 يتم اخضاعه لتجارب المرحلة الثالثة في الولايات المتحدة، يوضح عزمنا على القضاء على الوباء من خلال تطوير لقاحات متعددة آمنة وفعالة".

وأضاف البيان أن 25% على الأقل من المشاركين في التجارب في الولايات المتحدة والمكسيك يجب أن يكونوا في الـ65 من العمر أو أكبر.

وسيتم التركيز في التجارب على تطويع أشخاص أكثر عرضة لكوفيد-19، مثل أمريكيين من أصل افريقي وأسباني، أو أشخاص يعانون من مشاكل صحية مثل السمنة ومرض السكري.

ويؤخذ اللقاح على جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، ويمكن تخزين لقاح "نوفافاكس" في حرارة تراوح بين درجتين و8 درجات مئوية، أي في حرارة أكثر دفئا من لقاحي شركتي "فايزر" و"مودرنا" اللذين تمت إجازتهما، مما يعني أنه يمكن توزيعه بسهولة أكبر.

ومن المتوقع أن يسعى لقاحان آخران وصلا الى تجارب المرحلة الثالثة، من انتاج شركتي "جونسون اند جونسون" و"استرازينيكا-اوكسفورد"، إلى الحصول على موافقة طارئة لتوزيعهما في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من الوباء في العالم.