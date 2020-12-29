الأولى من نوعها.. فصائل المقاومة تبدأ مناورات بالذخيرة الحية في غزة (فيديو)

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها بدأت صباح الثلاثاء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية هي الأولى من نوعها في القطاع تزامنا مع الذكرى السنوية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في 2008.

وقال أبو حمزة المتحدث باسم "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان تلاه أمام الصحفيين، باسم الفصائل الفلسطينية المسلحة "انطلاق مناورات الركن الشديد التي ينفذها مقاتلونا ومجاهدونا من كافة الأجنحة العسكرية تحت قيادة الغرفة المشتركة".

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية : نعلن بعون الله تعالى عن انطلاق مناورات الركن الشديد، التي ينفذها مقاتلونا ومجاهدونا من كافة الأجنحة العسكرية تحت قيادة الغرفة المشتركة، والتي تنفَّذ بالذّخيرة الحية عبر سيناريوهاتٍ متعددة ومتنوعةٍ على امتداد قطاع غزة من شماله إلى جنوبه pic.twitter.com/A8hcxLSzL4 — AHMAD 🇱🇧 (@_AH_M_AD_) December 29, 2020

وأوضح أن هذه المناورات التي بدأت بإطلاق عدة صواريخ تجريبية باتجاه بحر قطاع غزة "تنفذ بالذخيرة الحية عبر سيناريوهات متعددة ومتنوعة على امتداد قطاع غزة من شماله إلى جنوبه (…) وتحاكي تهديدات العدو المتوقعة".

#صور للمناورة البحرية لـفـصــائـل الـمـقــاومـة في عرض بحر مدينة غزة ضمن مـنـاورات #الركن_الشديد pic.twitter.com/mxtXNFMnwO — يوسف الحسني – غزة🇵🇸 (@elhasani_yousef) December 29, 2020

وتابع أن "المناورات الدفاعية" التي "تهدف إلى رفع كفاءة وقدرة مقاتلي المقاومة للقتال في مختلف الظروف والأوقات"، هي "تأكيد على جهوزية المقاومة للدفاع عن شعبنا في كل الأحوال وتحت كافة الظروف"، مؤكدا أن "قيادة المقاومة جاهزة لخوض أية معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا".

مناورة تُحاكي عملية تسلل لبحرية الاحتلال الى قطاع غزة ضمن مناورات #الركن_الشديد ، وتصدي فصائل المــ ـقاومة الفلسطينة لهم والقضاء على الوحدة المتسللة وأسر جندي. pic.twitter.com/QVFrBX07j0 — محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@mohammedddaya1) December 29, 2020

وقال المتحدث محذرا إن "على قيادة الاحتلال أن تدرك بأن مجرد التفكير في مغامرة ضد شعبنا ستواجه بكل قوة ووحدة وستحمل الكثير من المفاجآت".

يديعوت أحرنوت: انطلقت صباح اليوم في قطاع غزة مناورات عسكرية واسعة النطاق تحت مسمى "الركن الشديد" والتي تشارك فيها لأول مرة جميع الأجنحة العسكرية بقيادة حماس والجهاد الإسلامي. وكجزء من التدريبات شوهدت عمليات إطلاق صواريخ نحو البحر، وعملية إطلاق طائرة بدون طيار في السماء pic.twitter.com/GCrCfYu3jm — حمدي شمعة (@daCtuwtQdUCaI0R) December 29, 2020

رسالة للمطبّعين

وتابع البيان أن "رسالة مقاومتنا لكل العالم، بأن كلمتنا ستظل هي الفصل ولن تغير اتفاقيات العار وحفلات التطبيع الخائبة شيئًا على الأرض"، وذلك في إشارة إلى إقامة دول عربية علاقات رسمية مع إسرائيل مؤخرا.

مناورات #الركن_الشديد في غزة اليوم تجسد رسالتيْ: الوحدة والقوة،

الوحدة على قاعدة متينة نظيفة، والقوة النابعة من دوام الإعداد والاستعداد،

ليس السر في المكان،بل بصدق وإرادة منهج القائمين عليه، والذين ما كان لجهد الإعداد أن يزهر ويثمر لو كانوا مغيبين عن غزة، أو كان حضورهم هامشيا. — Lama Khater لمى خاطر (@lama_khater) December 29, 2020

ويشارك في المناورات 14 فصيلا عسكريا على رأسها كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

الغرفة المشتركة تنشر صورة لجميع الأذرع العسكرية التي تتضمنها والتي ستشارك في مناورات يوم الثلاثاء،💛💚♥️🧡💙💜❤️🖤💝💓⚡🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸#غزة pic.twitter.com/X92jzHm7MG — fatma sleman🇵🇸💛🇩🇿💚🇱🇧🧡🇸🇾💜🇮🇶💙🇮🇷 (@fatma_sleman) December 27, 2020

ومع بدء المناورات، اتخذت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تديره حركة (حماس)، جملة من الإجراءات الميدانية من بينها إغلاق البحر أمام المواطنين وإغلاق الشارع الرئيسي الساحلي الممتد من شمال القطاع إلى جنوبه، إلى جانب إخلاء المقرات الأمنية والشرطية في القطاع.

أهم الرسائل التي حملتها مناورات #الركن_الشديد التي نفذتها فصائل #المقاومة في #غزة اليوم، أن عمل فصائل المقاومة في أعلى مستويات التنسيق تحت مظلة "الغرفة المشتركة" التي تحمل شعار "قرار واحد وسلاح واحد ومصير واحد"! في مشهد اليوم…غابت أعلام الفصائل وحضرت #الكوفية وعلم #فلسطين✌️🇵🇸 pic.twitter.com/HsCImpWctJ — محمد المدهون (@mohamed_mdn) December 29, 2020

وشن الاحتلال الإسرائيلي ثلاث حروب عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة منذ عام 2008 حتى صيف عام 2014 فضلا عن عشرات جولات التوتر مع الفصائل المسلحة.

وتفرض إسرائيل حصارًا خانقا على قطاع غزة منذ 14 عاما وذلك بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.