إصابة 13 إعلاميا وفنانا خلال يومين.. كورونا يضرب مصر وسط تحذيرات وتشكيك في الأرقام الرسمية

أصيب 4 مذيعين مصريين بفيروس كورونا، خلال آخر 48 ساعة، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية، كما أعلن عدد جديد من الفنانين إصابتهم.

وأوضحت المصادر، أنه تأكد إصابة المذيعين سيف زاهر وكريم شحاته بكورونا، السبت، بعد خضوعهما لفحص الفيروس، وأشارت إلى أنهما خضعا للعزل بالمنزل مع خضوعهما لبروتوكول وزارة الصحة للتعافي.

إصابة الإعلامي سيف زاهر بفيروس كورونا pic.twitter.com/UYH2RkSP60 — Capitano (@Capitano0o14) December 26, 2020

ويقدم كريم حسن شحاتة برنامج كورة إف إم على إذاعة الشباب والرياضة (حكومية)، بينما يقدم سيف زاهر برنامج ملعب أون تايم عبر شاشة أون تايم سبورت (خاصة).

وقبل يوم، كشفت وسائل إعلام محلية إصابة كل من المذيع وائل الإبراشي وزميلته دينا عبد الكريم.

ويتشارك الإبراشي مع دينا في تقديم برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون الرسمي.

إصابة مشاهير جدد

كما أعلن الممثل شريف رمزي اليوم عبر إنستغرام إصابته بكورونا، وأصيبت المنتجة شهد شقيقة رمزي أيضًا كما نشرت بحسابها على الموقع ذاته.

وكشفت الفنانة السورية جومانا مراد، اليوم عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موجهة تحذيرًا إلى كل من تعامل معها خلال الفترة الأخيرة.

كما كشف المصادر ذاتها الجمعة عن إصابة الممثلة يسرا والممثلين والمنتجين كريم فهمي، هشام جمال، جمال العدل والمخرجة إيناس الدغيدي بالفيروس.

وعلى صعيد أبطال الرياضة، أصيبت البطلة الأولمبية ولاعبة المنتخب القومي للكاراتية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021" جيانا فاروق بكورونا.

وفيات بين الساسة والنواب

والجمعة، توفي القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جراء إصابته بالفيروس، وقبله بيوم توفي أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك الخميس، متأثرا بالوباء.

كما سجل مجلس النواب ثالث حالة وفاة لأحد نوابه المنتخبين حديثا جراء الإصابة بكورونا، ويحل محل أحد النواب المتوفين ابنته التي كانت المرشح "الاحتياطي" له.

وتوفي عضو مجلس النواب المصري عن دائرة محافظة السويس، اللواء حسن عيد، مساء الجمعة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ليلحق بزوجته التي توفيت مساء الخميس جراء الفيروس.

وتشهد مصر حاليا الموجة الثانية للفيروس، وسجلت في الأيام الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الإصابات اليومية.

وأثارت وتيرة انتشار المرض على مواقع التواصل الاجتماعي بالمقارنة مع الأرقام الرسمية، تساؤلات عن حقيقة أرقام الإصابات والوفيات الحقيقية، حتى أصبح الأمر مثار سخرية لدى المصريين.

وكان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، قد صرح في منصف الشهر الجاري، بأن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها الصحة المصرية، لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد.

وبحسب نقابة الأطباء، فقد توفي نحو 251 طبيبا جراء فيروس كورونا حتى هذه اللحظة، فيما وصلت أعداد الإصابات الرسمية منذ تفشي المرض حتى اليوم السبت، إلى 109 آلاف حالة، و7309 حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 477 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 109462 شخصا حتى مساء السبت.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 131315 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7352 حالة وفاة.