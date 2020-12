إصابة 13 إعلاميا وفنانا خلال يومين.. كورونا يضرب مصر وسط تحذيرات وتشكيك في الأرقام الرسمية

أصيب 4 مذيعين مصريين بفيروس كورونا، خلال آخر 48 ساعة، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية، كما أعلن عدد جديد من الفنانين إصابتهم.

وأوضحت المصادر، أنه تأكد إصابة المذيعين سيف زاهر وكريم شحاته بكورونا، السبت، بعد خضوعهما لفحص الفيروس، وأشارت إلى أنهما خضعا للعزل بالمنزل مع خضوعهما لبروتوكول وزارة الصحة للتعافي.

ويقدم كريم حسن شحاتة برنامج كورة إف إم على إذاعة الشباب والرياضة (حكومية)، بينما يقدم سيف زاهر برنامج ملعب أون تايم عبر شاشة أون تايم سبورت (خاصة).

وقبل يوم، كشفت وسائل إعلام محلية إصابة كل من المذيع وائل الإبراشي وزميلته دينا عبد الكريم.

ويتشارك الإبراشي مع دينا في تقديم برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون الرسمي.

كما أعلن الممثل شريف رمزي اليوم عبر إنستغرام إصابته بكورونا، وأصيبت المنتجة شهد شقيقة رمزي أيضًا كما نشرت بحسابها على الموقع ذاته.

وكشفت الفنانة السورية جومانا مراد، اليوم عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موجهة تحذيرًا إلى كل من تعامل معها خلال الفترة الأخيرة.

كما كشف المصادر ذاتها الجمعة عن إصابة الممثلة يسرا والممثلين والمنتجين كريم فهمي، هشام جمال، جمال العدل والمخرجة إيناس الدغيدي بالفيروس.

وعلى صعيد أبطال الرياضة، أصيبت البطلة الأولمبية ولاعبة المنتخب القومي للكاراتية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021" جيانا فاروق بكورونا.

والجمعة، توفي القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جراء إصابته بالفيروس، وقبله بيوم توفي أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك الخميس، متأثرا بالوباء.

كما سجل مجلس النواب ثالث حالة وفاة لأحد نوابه المنتخبين حديثا جراء الإصابة بكورونا، ويحل محل أحد النواب المتوفين ابنته التي كانت المرشح "الاحتياطي" له.

وتوفي عضو مجلس النواب المصري عن دائرة محافظة السويس، اللواء حسن عيد، مساء الجمعة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ليلحق بزوجته التي توفيت مساء الخميس جراء الفيروس.

وتشهد مصر حاليا الموجة الثانية للفيروس، وسجلت في الأيام الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الإصابات اليومية.

