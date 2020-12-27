منظمة الصحة: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة.. والشرطة الأوربية تحذر من لقاحات وهمية

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأحد من أن جائحة (كوفيد 19) لن تكون آخر أزمة من نوعها.

وقال تيدروس، في تسجيل فيديو صدر بمناسبة اليوم الدولي الأول للتأهب للأوبئة، اليوم الأحد "يخبرنا التاريخ أن هذه لن تكون آخر جائحة وأن الأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة".

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية أن العمل بشكل أفضل في الاستثمار بالصحة العامة بدعم من الحكومات والمجتمع يمكن أن "يضمن أن أطفالنا وأطفالهم يرثون عالما أكثر أمانا ومرونة واستدامة".

وقال تيدروس إن فيروس كورونا المستجد قلب العالم "رأسا على عقب" خلال الاثني عشر شهرا الماضية وكان له عواقب ذات تأثير بعيد المدى على المجتمعات والاقتصادات".

واستطرد "لكن الوباء نفسه لم يكن مفاجأة، خاصة في ظل التحذيرات من هذا الاحتمال، ومن عدم استعداد العالم له".

وقال تيدروس "يجب علينا جميعا أن نعي الدروس التي تعلمنا إياها الجائحة. وهذا يشمل الاستثمار في قدرات الاستعداد المسبق ليس فقط في قطاع الصحة ولكن بدلا من ذلك أن يكون هناك نهج شامل للحكومة وكل المجتمع".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية "لقد سلطت الجائحة الضوء على الروابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والكوكب"، الأمر الذي يتطلب نهجا مشتركا.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس (منصات التواصل)

لقاحات وهمية

في الوقت نفسه، حذرت رئيسة الشرطة الأوربية "يوروبول" من خطورة لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا.

وذكرت كاترين ديبول مديرة اليوروبول في تصريحات نشرتها صحف تابعة لمجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأحد أن خطرا حقيقيا يتمثل في أن المجرمين قد يحاولون استغلال الطلب الهائل على اللقاحات.

وقالت كاترين إن المسؤولين رصدوا بالفعل علامات ملموسة على وجود احتمال تلاعب، مثل اللقاحات المزعومة المعروضة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت المستهلكين بتوخي الحذر، قائلة إن أي شخص انتهز فرصة الحصول على مثل هذه العروض من المرجح أن يجد نفسه أنه لم يحصل على شيء أو تلقي لقاحا وهميا منوهة إلى أن الوضع الأخير يمكن أن يمثل أيضا تداعيات خطيرة على الصحة.

وأشارت كاترين إلى أن "يوروبول" قد أرسلت بالفعل تحذيرات مناسبة ودعت الدول الأعضاء في التكتل إلى المضي قدماً بحذر.

وأضافت أن السلطات يجب أن تكون مستعدة أيضا لمحاولات سرقة اللقاح. وقالت إن هيئة الشرطة حددت نقاط ساخنة محتملة.

وأشارت كاترين إلى أن إدارات الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوربي تعمل معا لحماية عمليات نقل اللقاح.

كاترين ديبول مديرة الشرطة الأوربية اليوروبول (رويترز)

أكثر من 80 مليون مصاب

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 80.4 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و757 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.