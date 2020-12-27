كورونا.. أوربا تبدأ حملة تطعيم كبرى وكندا ترصد أول إصابتين بالسلالة الجديدة

بعد أقل من أسبوع من إعطاء الاتحاد الأوربي الضوء الأخضر للقاح "فايزر-بايونتيك"، تبدأ معظم الدول الأوربية رسميا حملات التطعيم ضد وباء كوفيد-19 الأحد، على خطى العديد من البلدان الأخرى.

ووصلت الجرعات الأولى من اللقاح ضد الفيروس الذي تتفشي سلالة جديدة منه من بريطانيا إلى دول عدة في العالم، إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي السبت.

في فرنسا، تم إرسال 19500 جرعة إلى الصيدلية المركزية لمستشفيات باريس حيث قام الموظفون الذين يضعون أقنعة وقفازات واقية خاصة ضد البرد (يتم تخزين اللقاح في -70 درجة مئوية) بنقل الصناديق إلى ثلاجات خاصة.

وأكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية "يحمي 95% من الأفراد من الإصابة بالأشكال الحادة للفيروس وينقذ العديد من الأرواح".

وكانت ألمانيا والمجر وسلوفاكيا الأولى في تطعيم سكانها قبل يوم من الإطلاق الرسمي للحملة.

وفي ألمانيا، كان أول شخص يتلقى لقاح "فايزر-بايونتيك" هو إديث كواتسالا تبلغ من العمر 101 وهي من سكان دار لرعاية المسنين في منطقة ساكسونيا أنهالت (شرق).

صندوق يحتوي على لقاح كورونا قبل تلقيح أول شخص في ولاية برانديبورغ الفيدرالية الألمانية (رويترز)

وفي المجر، كانت الطبيبة أريين كيرتس في مستشفى ساوث بيست في العاصمة بودابست اول من تلقى اللقاح. وقالت "كنت أنتظر الحصول عليه منذ وقت طويل لأن قدرتي على العمل بهدوء وأمان تعتمد على اللقاح".

أما في سلوفاكيا، فكان المتخصص في الأمراض المعدية فلاديمير كركميري أول من تم تطعيمه في نيترا (غرب).

إصابات جديدة بالسلالة المتحورة

قبل الاتحاد الأوربي، بدأت العديد من الدول الأخرى حملاتها للتلقيح ضد كوفيد-19 الذي أودى بحياة مليون و750 ألفا و780 شخصا على الأقل وأصاب حوالى 80 مليون شخص في كل أنحاء العالم.

فقد بدأت روسيا التي تجاوز عدد الإصابات فيها عتبة 3 ملايين السبت، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتشيلي وغيرها تطعيم سكانها في ديسمبر/كانون الأول، وكانت الصين أول دولة قامت بذلك الصيف الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أن إسرائيل تعتزم تلقيح ربع سكّانها ضد فيروس كورونا في غضون شهر من أجل العودة الى الحياة الطبيعية ما قبل كورونا.

ونتنياهو كان أول إسرائيلي يتلقّى اللّقاح في 19 ديسمبر/ كانون الأول، قبل إطلاق برنامج التلقيح الوطني الإثنين.

والسبت، أبلغت دول عدة اكتشافها إصابات بفيروس كورونا المتحوّر على أراضيها، ووفقا لدراسة أجرتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، فإن هذه السلالة الجديدة معدية بنسبة "50 إلى 74 في المئة" أكثر من سابقاتها، ما يثير مخاوف من ارتفاع الحالات الشديدة التي تحتاج إلى عناية مركزة في المستشفيات والوفيات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020

كندا تسجل أولى الإصابات بكورونا المتحور

وأكدت كندا تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحوّر الذي ظهر مؤخّراً في بريطانيا ويملك قدرة أكبر على العدوى، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحليّة السبت.

مساعدة الرعاية السكنية في بروفيدنس هيلث كير، تتلقى لقاح كورونا في كندا (رويترز)

وقالت نائبة رئيس قطاع الصحة في مقاطعة أونتاريو باربرا ياف في بيان إنّ "الإصابتين هما لزوجين من دورهام"، مضيفاً أنه قد تمّ عزلهما.

وأعادت أونتاريو فرض إقفال عام لأسابيع بسبب الارتفاع في الاصابات بفيروس كورونا، في حين علّقت كندا حتى 6 يناير/ كانون الثاني كل الرحلات الجوية من المملكة المتحدة بعد ظهور طفرة جديدة من كوفيد-19 في هذا البلد.

واكتشفت إصابات بهذه الطفرة الجديدة في دول عدة السبت من بينها فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من ألمانيا ولبنان والدنمارك تسجيل إصابات مماثلة لديها.

وسجّلت كندا لغاية السبت أكثر من 534 ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 14700 وفاة.