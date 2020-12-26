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"غزة تحت القصف" يتصدر تويتر عقب غارات إسرائيلية استهدفت القطاع المحاصر (فيديو)

أصاب القصف مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الحاجات الخاصة (مواقع التواصل)
أصاب القصف مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الحاجات الخاصة (مواقع التواصل)
26/12/2020

شنّت طائرات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر السبت، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة، بعد نحو 5 ساعات على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل.

وتصدر وسم (#غزة_تحت_القصف) مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما تويتر في مصر وغيرها، ونشر مغردون صورا ومقاطع فيديو للقصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة المحاصر.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مواقع للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة ووسط القطاع.

وقصفت مقاتلات الاحتلال موقعا في مدينة غزة، وهاجمت موقعين آخرين في مخيم البريج، ومدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال شهود عيان، إن الموقع الذي تعرض للقصف، بمدينة غزة، يوجد في حي التفاح، شرقي المدينة، وأسفر عن إلحاق أضرار بمنازل المواطنين المجاورة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن إصابة فلسطينيين، أحدهما طفل، بجروح طفيفة، وفق مصدر طبّي فلسطيني.

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إنّ "شظايا صواريخ الاحتلال أصابت مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الحاجات الخاصة، وتسبّب قصف الطائرات الحربية بترويع المدنيين".

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نشره على حسابه في تويتر، إنه قصف مواقع تتبع لحركة حماس، بينها موقع لتصنيع الصواريخ، ونفق، وموقع عسكري، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر أنه شنّ هذه الغارات، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

ومساء الجمعة، أعلن جيش الاحتلال، اعتراضه صاروخين أُطلقا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

وشنت إسرائيل ثلاثة حروب مدمّرة على قطاع غزة الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني.

كما تفرض إسرائيل حصارًا خانقا على القطاع منذ عام 2006 إثر نجاح حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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