"غزة تحت القصف" يتصدر تويتر عقب غارات إسرائيلية استهدفت القطاع المحاصر (فيديو)

شنّت طائرات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر السبت، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة، بعد نحو 5 ساعات على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل.

وتصدر وسم (#غزة_تحت_القصف) مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما تويتر في مصر وغيرها، ونشر مغردون صورا ومقاطع فيديو للقصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة المحاصر.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مواقع للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة ووسط القطاع.

وقصفت مقاتلات الاحتلال موقعا في مدينة غزة، وهاجمت موقعين آخرين في مخيم البريج، ومدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال شهود عيان، إن الموقع الذي تعرض للقصف، بمدينة غزة، يوجد في حي التفاح، شرقي المدينة، وأسفر عن إلحاق أضرار بمنازل المواطنين المجاورة.

#عاجل : قصف إسرائيلي عنيف على غزة الآن . pic.twitter.com/KpRFwpC7fh — غزة الآن – Gaza Now (@GNNANOW) December 25, 2020

وأسفر القصف الإسرائيلي عن إصابة فلسطينيين، أحدهما طفل، بجروح طفيفة، وفق مصدر طبّي فلسطيني.

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إنّ "شظايا صواريخ الاحتلال أصابت مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الحاجات الخاصة، وتسبّب قصف الطائرات الحربية بترويع المدنيين".

#غزه_تحت_القصف

العرب اللي عاملين معاهدات (سلام) على قولتهم مع النكرة اسرائيل حرفياً يورونا فين السلام في المشاهد دي! اطفال و نساء و كبار سن مش حمل كل ده! واحد مع اسرته نايمين في هدوء يلاقوا فجأة قصف! حسبي الله ونعم الوكيل في كل عربي مع النكرة دي. pic.twitter.com/eBWya35SIu — Ru⁷ (@Rumisajk) December 26, 2020

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نشره على حسابه في تويتر، إنه قصف مواقع تتبع لحركة حماس، بينها موقع لتصنيع الصواريخ، ونفق، وموقع عسكري، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر أنه شنّ هذه الغارات، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

Peace for a land created for peace and it have never seen peace #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/FBQed6ijjW — هَاجر🌟 (@Hajom18) December 26, 2020

ومساء الجمعة، أعلن جيش الاحتلال، اعتراضه صاروخين أُطلقا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

عمرك شفت شروق الشمس الساعة وحدة في الليل ؟؟#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/d83z9R5mAL — الأقرع 🇪🇬🇵🇸 (@asef921) December 25, 2020

وشنت إسرائيل ثلاثة حروب مدمّرة على قطاع غزة الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني.

كما تفرض إسرائيل حصارًا خانقا على القطاع منذ عام 2006 إثر نجاح حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية.