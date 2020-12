"إلغاء الدراسة حياتنا أهم".. كورونا يتوحش في مصر ويسجل حصيلة قياسية

قالت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة إنها سجلت 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1021 أمس و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها و7309 حالة وفاة"

كما أعلنت الوزارة عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 108985 حالة.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، عن وفاتين و7 إصابات لشخصيات سياسية وإعلامية وفنية، بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية وخاصة، بأن القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، توفي الجمعة جراء إصابته بالفيروس، بينما توفي أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك الخميس، متأثرا بالوباء.

وذكرت المصادر أنه تم كذلك الكشف عن إصابة 7 من مشاهير الإعلام والفن بالفيروس خلال 24 ساعة، وتم إخضاعهم للعزل.

بينما أعلن الفنان أمير كرارة فجر اليوم إصابته بالفيروس أيضًا.

وكشفت المصادر عن إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يقدم برنامجه على القناة الأولى بالتليفزيون الحكومي، وكذلك الإعلامية دينا عبد الكريم.

كما أصيبت الممثلة يسرا والممثلون والمنتجون، كريم فهمي، وهشام جمال، وجمال العدل، والمخرجة إيناس الدغيدي.

وحاليا تشهد مصر الموجة الثانية للفيروس، وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الإصابات اليومية.

والخميس، أعلنت مصر تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس، في طفرة بعدد الإصابات منذ تصاعد المنحنى بالموجة الثانية لتفشي الجائحة.

وسجلت مصر إجمالا 128 ألفًا و993 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و260 وفاة، و108 آلاف و474 حالة تعاف.

ومع انتشار الفيروس وتضاعف عدد الإصابات، طالب رواد وسائل التواصل الاجتماعي بإلغاء الدراسة خوفا على صحة الطلاب، وهو ما رفضته وزارة التعليم، مشككة في الحملة من وراء تلك المطالبات، وتصدر وسم (#إلغاء_الدراسة_حياتنا_أهم) الترند المصري على تويتر بأعلى التفاعلات.

And they still want us to take the exams #الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم pic.twitter.com/KNsr7m2ivP

— Yara (@Dalida528) December 26, 2020