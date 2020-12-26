مشكلة في المحرك.. بوينغ 737 ماكس تعاني مجددا بعد رفع حظر طويل على طيرانها

قالت شركة الطيران الوطنية الكندية "إير كندا" إن طائرة ركاب تابعة لها من طراز بوينغ 8-737ماكس واجهت مشكلة في المحرك خلال رحلتها من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مونتريال في كندا.

وأجبر الخلل الطاقم على تحويل مسار الطائرة إلى مدينة توسون في أريزونا، بحسب بيان عبر البريد الإلكتروني للشكة أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم الشركة إن إشارة ضوئية تخص عطلا في محرك ظهرت للطيارين بعد قليل من الإقلاع و"قرروا إيقاف أحد المحركات".

وأضاف "حُول مسار الطائرة بعد ذلك إلى توسون حيث هبطت بشكل طبيعي ولا تزال هناك". وتعود الواقعة إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال موقع أخبار الطيران البلجيكي (أفييشن 24 دوت بي) إن طاقم الطائرة تلقى إشارة تفيد بانخفاض الضغط الهيدروليكي للمحرك الأيسر وأعلن عن حالة طارئة قبل تحويل مسار الرحلة.

وأضاف بيان الشركة "الطائرات الحديثة مصممة للعمل بمحرك واحد وطواقمنا تتدرب على مثل هذه العمليات".

وتستعد بوينغ وشركات الطيران لإجراءات فحص مكثفة مع استئناف تشغيل طائرات ماكس بعد توقف استمر 20 شهرا، لكن خبراء السلامة يقولون إن مثل هذا الخلل أمر شائع وعادة ما يمر دون أن يلاحظه أحد.

أعطال في بوينغ من طراز ماكس737 تسببت في حادثتين مميتتين خلال 6 أشهر (رويترز)

حوادث

وتم إيقاف تشغيل طائرات ماكس بعد حادثين مرتبطين جزئيا بعيوب في برنامج قمرة القيادة. ولم تكن هناك صلة بالمحركات.

ففي أكتوبر/تشرين أول 2018، سقطت رحلة طيران ليون اير 610 في إندونيسيا، ليقتل 189 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم.

وفي مارس/آذار 2019، سقطت رحلة الطيران الإثيوبي 302 في إثيوبيا، ليلقى 157 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم حتفهم.

ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي حظرا استمر 20 شهرا على تشغيل رحلات طائرات 737 ماكس، بعد أن حددت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تفاصيل تحديث البرمجيات والأنظمة والتدريب التي يتعين على بوينغ وشركات الطيران الانتهاء منها قبل نقل الركاب.