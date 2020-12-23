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بريطانيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا و691 وفاة خلال 24 ساعة

استمرار المخاوف في بريطاينا وبقية دول العالم من انتشار فيروس كورونا وسط مؤشرات عن ظهور فيروسات جديدة( رويترز)
استمرار المخاوف في بريطاينا وبقية دول العالم من انتشار فيروس كورونا وسط مؤشرات عن ظهور فيروسات جديدة( رويترز)
22/12/2020

سجلت بريطانيا، الثلاثاء، رقما قياسيا على مستوى الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في عدد الحالات بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وفيما تم الشكف  أمس الاثنين عن  33364 إصابة و215 وفاة بمرض  كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ظهرت البيانات الرسمية تسجيل 36804 حالات إصابة و691 وفاة أخرى في غضون 28 يوما .

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومستشاروه العلميون السبت الماضي  إن سلالة جديدة من فيروس كورونا، يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، تنتشر بسرعة في  بريطانيا، رغم أنه من غير المعتقد أن تكون أشد فتكا.

وشددت السلطات البريطانية  قيود الاختلاط الاجتماعي في لندن وجنوب شرق إنجلترا وويلز، بينما قلصت إلى حد كبير أو ألغت خطط تخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد بجميع أنحاء البلاد.كما أغلقت العديد من الدول حدودها أمام القادمين من بريطانيا  بسبب المخاوف من سلالة فيروس كورونا المتحورة.

يذكر أنعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم  بلغحتى مساء أمس الثلاثاء78 مليونا.    

وحسب موقع  ورلدوميتر المتخصص في رصد ضحايا كورونا، فقد وصل عدد الإصابات حول العالم 78 مليونا و45 ألفا و127. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان من حيث عدد الإصابات بـ18 مليونا و503 آلاف، و777.

وفي المرتبة الثانية حلت الهند بـ 10 ملايين و97 ألفا و540، ثم البرازيل ثالثة بـ7 ملايين و284 ألفا و166.

وحلت روسيا في المرتبة الرابعة بمليونين و906 آلاف و503، وفي المرتبة الخامسة فرنسا بمليونين و479 ألفا و151.

وفي المرتبة السادسة جاءت بريطانيا بمليون و110 آلاف و314 إصابة. في حين بلغ إجمالي وفيات كورونا حول العالم مليونا و715 ألفا و889، والمتعافين 54 مليونا و856 ألفا و372.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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