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نائب عربي يوبخ مسؤوليْن إماراتيين شاركا في جلسة في الكنيست (فيديو)

النائب سامي أبو شحادة (موقع التواصل)
النائب سامي أبو شحادة (موقع التواصل)
23/12/2020

وبخ نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مسؤولين إماراتيين شاركا من بعد في جلسة خاصة في لجنة الغاز والاستثمار في الكنيست، بهدف توطيد وتطوير العلاقات الاقتصادية وفق اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وتوجه النائب العربي عن القائمة المشتركة (تحالف 4 أحزاب عربية) سامي أبو شحادة، بالحديث للإماراتيين اللذين شاركا في الجلسة عبر تطبيق زووم قائلا "ما تفعلونه عيب… وإن لم تستحِ فاصنع ما شئت".

وبحسب موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، يدور الحديث عن جلسة للجنة البرلمانية الخاصة بالإشراف على صندوق الثروة من أرباح الغاز والتي يرأسها آفي ديختر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك.

وشارك في الجلسة الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان الشنطي، وجمعة محمد القيط نائب سكرتير شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة معاريف، مقطع فيديو يوثق ما حدث داخل اللجنة، كما نشر النائب أبو شحدة المقطع على صفحته على فيسبوك مرفقًا بتعليق كتب فيه "في لجنة الغاز والاستثمار البرلمانية شارك اليوم مندوبين إمارتيين بهدف توطيد وتطوير العلاقات الاقتصادية وفق اتفاق التطبيع بينهم، هكذا كان الرّد".

 

 

وخاطب أبو شحادة أحد المسؤولين الإماراتيين باللغة العربية قائلا: "انت فاهم ماذا تفعل؟ أولا تفهم حيثيات خطاب التطبيع الذي أتخيل أنه ممكن يكون فيه كثير من المشاكل؟".

وتابع "لكن واضح أن الأخلاق تلعب دورا كبيرا في الدنيا، وحتى لو فيه أبعاد اقتصادية، لقدر معين يبقى هناك أخلاق، إذا ما فيه أخلاق تكون مشكلة، إن لم تستح فافعل ما شئت".

واستطرد "علشانك بالعكس قلت ممكن يطلع منك شوية أخلاق، شوية خجل، شوية حياء".

وقال "أنا فكرت والله إن الإمارات محسوبة على العرب، ولا خلاص كمان هذه أيضا بطلت، مشكلة هذه والله انت مش فاهمها وناوي تكمل".

عيب

وحاول ديختر -رئيس اللجنة- مرات عدة مقاطعة النائب العربي ودعوته للالتزام بالقواعد، قبل أن يأمره بمغادرة الجلسة.

واختتم أبو شحادة حديثه قبل مغادرة الجلسة قائلا "بالعربي هذا اسمه عيب.. عيب".

وخاطب ديختر الوفد الإماراتي قائلا "أعتذر على ما حدث. نحن في زخم اتفاقيات إبراهيم في المنطقة بأسرها، هناك جهات كالسلطة الفلسطينية ترفض أن تفهم أن الأمور تتغير".

وهاجم القائمة العربية (15 مقعدا بالكنيست) بقوله: هذا حزب واحد داخل برلماننا سبق له أن صوت ضد اتفاقات إبراهيم، إنهم يرفضون الاعتراف أن هذا شرق أوسط جديد.

وسبق أن صوت نواب القائمة العربية ضد اتفاقي التطبيع اللذين وقعتهما إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين، كونهما لم يتطرقا إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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