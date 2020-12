وصفها بـ "العار".. ترمب يرفض خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي بسبب "مساعدات مصر"

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الثلاثاء، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار، التي اعتمدها الكونغرس، واصفا إياها بـ "العار"، منتقدا المساعدات المقدمة إلى مصر سنويا.

وقال ترمب في فيديو عبر حسابه بموقع تويتر "أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار للزوجين، في إشارة الى الأموال المخصصة للعائلات".

وأضاف "كما أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا"، والذي قال إنه يبدد أموال الأمريكيين، وضرب ترمب مثالا على ذلك بالمساعدات الأمريكية التي تذهب كل عام إلى مصر.

واتهم ترمب الجيش المصري باستخدام الأموال الأمريكية في شراء أسلحة روسية، وكان الكونغرس الأمريكي قد مرر أمس الثلاثاء في قانون ميزانية الإنفاق الحكومي للعام المقبل، المساعدات العسكرية المعتادة إلى مصر والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.

لكن الكونغرس ربط الإفراج عن أكثر 300 مليون دولار من الأموال المرصودة لمصر مع تحقيق تقدم في الإفراج عن سجناء سياسيين وحقوقيين ومن الأقليات الدينية.

