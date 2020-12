بينهم أسماء الأسد.. عقوبات أمريكية جديدة ضد مسؤولين وكيانات سورية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على النظام السوري حيث استهدفت مصرف سوريا المركزي وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وتأتي تلك الإجراءات، الثلاثاء، في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو 10 سنوات.

وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، فرض عقوبات على مسؤولة رفيعة المستوى وزوجها عضو البرلمان، ومؤسسات تجارية تابعة لهما.

وأوضح بيان وزارة الخزانة أن الشخصيتين اللتين أدرجتهما واشنطن على قائمة العقوبات هما لينا محمد نذير الكناية، مديرة مكتب المتابعة في الرئاسة السورية، وزوجها محمد همام محمد عدنان المسوتي، وهو عضو في مجلس الشعب.

وبحسب البيان، فإن إجمالي المستهدفين اليوم هم شخصان و9 مؤسسات تجارية ومصرف سوريا المركزي.

وأكد البيان أن الوزارة تهدف من إجرائها هذا إلى "تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وإجباره على إنهاء فظائعه ضد الشعب السوري، وإلزامه بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين، قوله: "في مثل هذا الأسبوع قبل عام، وقع الرئيس دونالد ترمب "قانون قيصر" الذي كان خطوة مهمة عززها إجراء اليوم لمحاسبة نظام الأسد على الأعمال الوحشية التي ارتكبها ضد شعبه".

Today @USTreasury targeted Syrian regime officials and the Central Bank of Syria. https://t.co/z4cfbkVZVF

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 22, 2020