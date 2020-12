رسالة من المعهد الدولي للصحافة إلى السيسي بشأن الزميل محمود حسين

طالب المعهد الدولي للصحافة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن صحفي الجزيرة المعتقل في السجون المصرية، محمود حسين.

وجاء ذلك في بيان للمعهد، الذي يمثل إحدى أهم الشبكات العالمية المكونة من صحفيين ومديريين تنفيذيين لوسائل الإعلام، والمدافعين عن حرية الصحافة في العالم.

وقال البيان إن أعضاء المعهد يعبرون عن "قلقلهم العميق من استمرار الاعتقال التعسفي لعضو المعهد الدولي للصحافة وصحفي الجزيرة. محمود حسين طوال السنوات الأربع الماضية".

وأضاف البيان أن محمود حسين قضى "أربع سنوات في سجن طرة سيئ السمعة دون محاكمة أو إدانة". مشيرا أن الحكومة المصرية قامت بشكل متكرر وغير قانوني بتمديد فترات احتجازه، متهمة إياه ببث "أخبار كاذبة" و "تشويه سمعة" مؤسسات الدولة.

وكان الزميل محمود حسين قد اعتُقل لدى وصوله إلى مطارالقاهرة في رحلة لزيارة عائلته في 20 ديسمبر / كانون الأول 2016. واستُجوب لأكثر من 14 ساعة دون حضور محام، قبل الإفراج عنه ثم اعتقاله مرة أخرى بعد أيام. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد اعتقاله أكثر من اثنتي عشرة مرة.

🇪🇬 IPI writes an open letter to @AlsisiOfficial demanding immediate release of @AlJazeera journalist #MahmoudHussein and all other journalists jailed in #Egypt.#PressEgypt #FreeMahmoudHussein #Journalismisnotacrime

— IPI – The Global Network for Press Freedom (@globalfreemedia) December 22, 2020