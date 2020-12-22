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غواصة إسرائيلية تعبر قناة السويس وتقترب من مياه الخليج.. ما الهدف؟

غواصة تابعة لقوات البحرية الإسرائيلية عبرت قناة السويس واقتربت من مياه الخليج العربي
غواصة تابعة لقوات البحرية الإسرائيلية عبرت قناة السويس واقتربت من مياه الخليج العربي
22/12/2020

عبرت غواصة تابعة لقوات البحرية الإسرائيلية، الأحد الماضي، قناة السويس واقتربت من مياه الخليج العربي، في رسالة واضحة لإيران، بحسب صحيفة عبرية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "غواصة عبرت قناة السويس بشكل علني، وفوق سطح البحر، متجهة إلى الخليج العربي".

ونوّهت الصحيفة إلى أن مرور الغواصة الإسرائيلية عبر قناة السويس جاء بموافقة مصرية.

بدوره، رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على ذلك، بحسب قناة "كان" الرسمية. وأشار إلى أنه "لا يعلّق على أحداث مثل هذه".

وقالت قناة "كان" إن تل أبيب "تُكثف استعداداتها خلال الفترة الأخيرة، تحسبًا لرد إيراني محتمل على اغتيال العالِم النووي محسن فخري زاده، قبل قرابة 3 أسابيع في طهران، والذي اتهمت إسرائيل باغتياله".

وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، أمس الإثنين، طهران من الإقدام على أي عمل عدائي تجاه بلاده على خلفية اغتيال زاده.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت إيران، مقتل فخري زاده (63 عاما) المعروف بـ "عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارته التي كانت تقله قرب العاصمة طهران.

ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني عملية الاغتيال بـ "الفخ الإسرائيلي"، متوعدا برد بلاده في الوقت المناسب، كما توعّد الحرس الثوري الإيراني، بـ "انتقام قاس"، متهما إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد بعد مسؤوليتها عن اغتيال العالم النووي الإيراني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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