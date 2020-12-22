رئيس الوزراء العراقي يعلق على لقطة "تعديل قميصه" من قبل أردوغان (فيديو)

كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تفاصيل زيارته إلى تركيا الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، بحضور وزراء وقادة أمنيين.

وقال الكاظمي إن تركيا مستعدة لصرف منحة قدرها 5 مليار دولار كانت قد خصصتها للعراق في مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار، مشيرا إلى الاستقبال الكبير الذي حظي به في تركيا ووصفه بأنه استقبال يليق بالعراق.

Başkan Erdoğan davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin gömleğini düzeltiyor. Sadece milletinin değil coğrafyanın da üzerine titriyor. pic.twitter.com/dksCFJ6x7I — Selâmi Haktan (@slmhktn) December 17, 2020

وأبدى رئيس الوزراء العراقي دهشته من التركيز على حركة "تعديل قميصه" من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "نعم الرئيس التركي صديقي، صديق قديم وعدل قميصي، شنو المشكلة"، متسائلا هل هذه هي مشكلة العراق؟.

واختتم الكاظمي، الجمعة الماضي، زيارته الرسمية الأولى إلى تركيا، التقى خلالها الرئيس التركي أردوغان.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان مقتضب، أن "الكاظمي اختتم زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى إلى تركيا، استغرقت يوما واحد، وعاد إلى أرض الوطن".

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس الماضي، مع الكاظمي، إن بلاده تدعم إعادة إعمار العراق ووحدة أراضيه.

وعلى هامش الزيارة وقع وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان ووزير التخطيط العراقي خالد بتّال النجم، اتفاقية منع الازدواج الضريبي وفق ضريبة الدخل والحد من التهرب الضريبي.

كما وقعت وزارة السياحة والثقافة العراقية ونظيرتها التركية مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي.

وصباح الخميس، وصل الكاظمي إلى تركيا في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه في مايو/أيار الماضي، إذ تعد بغداد وأنقرة جارتين ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية واسعة ودافئة.