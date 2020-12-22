البث الحي
سياسة|العراق

رئيس الوزراء العراقي يعلق على لقطة "تعديل قميصه" من قبل أردوغان (فيديو)

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أبدى دهشته من التركيز على حركة "تعديل قميصه" من قبل أردوغان (مواقع التواصل الاجتماعي)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أبدى دهشته من التركيز على حركة "تعديل قميصه" من قبل أردوغان (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/12/2020

كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تفاصيل زيارته إلى تركيا الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، بحضور وزراء وقادة أمنيين.

وقال الكاظمي إن تركيا مستعدة لصرف منحة قدرها 5 مليار دولار كانت قد خصصتها للعراق في مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار، مشيرا إلى الاستقبال الكبير الذي حظي به في تركيا ووصفه بأنه استقبال يليق بالعراق.

وأبدى رئيس الوزراء العراقي دهشته من التركيز على حركة "تعديل قميصه" من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "نعم الرئيس التركي صديقي، صديق قديم وعدل قميصي، شنو المشكلة"، متسائلا هل هذه هي مشكلة العراق؟.

واختتم الكاظمي، الجمعة الماضي، زيارته الرسمية الأولى إلى تركيا، التقى خلالها الرئيس التركي أردوغان.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان مقتضب، أن "الكاظمي اختتم زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى إلى تركيا، استغرقت يوما واحد، وعاد إلى أرض الوطن".

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس الماضي، مع الكاظمي، إن بلاده تدعم إعادة إعمار العراق ووحدة أراضيه.

وعلى هامش الزيارة وقع وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان ووزير التخطيط العراقي خالد بتّال النجم، اتفاقية منع الازدواج الضريبي وفق ضريبة الدخل والحد من التهرب الضريبي.

كما وقعت وزارة السياحة والثقافة العراقية ونظيرتها التركية مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي.

وصباح الخميس، وصل الكاظمي إلى تركيا في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه في مايو/أيار الماضي، إذ تعد بغداد وأنقرة جارتين ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية واسعة ودافئة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

قاضي محاكمة البشير يعلن تنحيه عن القضية (فيديو)

الرئيس السوداني عمر البشير يحاكم في الداخل ومطلوب من محكمة العدل الدولية في الخارج (رويترز)

نشطاء يوثقون ظاهرة "الاقتران العظيم" لكوكبي المشتري وزحل (فيديو)

ناسا: آخر اقتران عظيم يعود إلى بداية الألفية الحالية لكن الفارق بين الكوكبين لم يكن ضئيلا بهذه الدرجة (ناسا)

رسالة من المعهد الدولي للصحافة إلى السيسي بشأن الزميل محمود حسين

الزميل الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين (الجزيرة)

رغم تصاعد الوفيات بينهم.. لا إجازة لأطباء مصر بأمر وزارة الصحة

وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد (وكالات)
الأكثر قراءة

الصحة العالمية: العثور على سلالة كورونا الجديدة في خمس دول غير بريطانيا

الصحة العالمية تعلن العثور على سلالة كورونا الجديدة في خمس دول غير بريطانيا (رويترز)

"قرة عين أبيها".. مصري يفاجئ الجميع أثناء عقد قران ابنته فماذا فعل العريس؟ (فيديو)

غواصة إسرائيلية تعبر قناة السويس وتقترب من مياه الخليج.. ما الهدف؟

غواصة تابعة لقوات البحرية الإسرائيلية عبرت قناة السويس واقتربت من مياه الخليج العربي

أحمد حسن وزينب يثيران الجدل مجددا.. حريق يلتهم "مليون جنيه" خلال بث مباشر (فيديو)

اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب (مواقع التواصل الإجتماعي)