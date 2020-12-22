شهيد "باب حطة".. حماس تحذر إسرائيل من التمادي في الاعتداءات على المسجد الأقصى

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الإثنين، إسرائيل من التمادي في الاعتداءات على المسجد الأقصى.

واستشهد فلسطيني الإثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى محاولته إطلاق النار على عدد من اعضائها قرب أحد أبواب المسجد الأقصى (باب حطة) في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وفق بيان للشرطة.

الشهيد | محمود عمر صادق كميل

العُمــــر | 17 عامًا

التاريخ | 21 – 12 – 2020

المكــان | باب حطة – القدس المحتلة pic.twitter.com/2EfCQwqF4S — شهداء فلسطين (@Pal_Shaheed) December 21, 2020

وقالت حركة حماس، في بيان "نحذر الاحتلال من تماديه في الاعتداءات على المسجد الأقصى، والسماح للمتطرفين بانتهاك حرمته، فشعبنا الفلسطيني جاهز للرد على عدوان الاحتلال".

وأضافت أن "عملية باب حطة، هي رسالة لكل من اختار التطبيع متجاوزا حقوق شعبنا وأمتنا في المسجد الأقصى".

وتابع "عودوا إلى رشدكم، فالمسجد الأقصى ينتظر منكم النصرة والدعم وليس التطبيع مع عدو مجرم قاتل".

ولفت البيان إلى أن "بطولة شعبنا في الدفاع عن الأقصى هي عنوان المرحلة، فدماء الشهادة على باب حطة هي رسالة للمتطرفين والمستوطنين الذين يقتحمون الأقصى ويحاولون تأدية طقوسهم التلمودية".

وحذر البيان الاحتلال من تماديه في الاعتداءات على المسجد الأقصى، والسماح للمتطرفين بانتهاك حرمته، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني جاهز للرد على عدوان الاحتلال.

من مكان إطلاق النار قرب باب حطة أحد أبواب #المسجد_الأقصى. pic.twitter.com/YqxdimfjEZ — حلا (@halakhalayleh) December 21, 2020

وقال بيان لشرطة الاحتلال "من تحقيق أولي تبين أن المشتبه به الذي وصل إلى باب حطة (أحد أبواب الأقصى)، نفذ إطلاق نار من سلاح (رشاش) نوع كارلو، تجاه نقطة أمنية لعناصر الشرطة في المكان".

وأضاف "قامت عناصر الشرطة ومقاتلي حرس الحدود العاملين بالبلدة القديمة بمطاردته على الأقدام، بينما كان يطلق النار تجاههم".

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية "تم تصفية المهاجم الفلسطيني على يد الشرطة الإسرائيلية".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد نشرت مقطعا مصورا قرب موقع الحادث سُمع خلاله أصوات إطلاق نار كثيف.