شركة بيونتك: يمكن توفير لقاح ضد سلالة كورونا الجديدة في 6 أسابيع

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك (BioNTech)، الثلاثاء، قدرتها على توفير لقاح جديد خلال 6 أسابيع مضاد لسلالة فيروس كورونا المكتشفة أخيرا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمدير التنفيذي لشركة بيونتك، العالم التركي أوغور شاهين.

وفي نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت بيونتك، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا برفقة شريكتها فايزر الأمريكية، تزيد نسبة فاعليته على 90%، وبدأت أخيرا عدة دول في تطعيم مواطنيها به.

وقال شاهين إن فريق عمله قادر على توفير لقاح بديل يحمي من سلاسة كورونا الجديدة خلال 6 أسابيع، في حال الاحتياج لبديل للقاح المعلن، وفق إذاعة دويتشه فيله الألمانية.

وأضاف أن احتمال نجاح اللقاح الجديد مرتفع نسبيا.

غيرّ أنه في المقابل، شدد على أن اللقاح القديم الذي يحمي من فيروس كورونا المستجد سيعمل أيضًا على المتغير الذي تم اكتشافه في المملكة المتحدة، لافتا أن فريق العمل بحاجة إلى أسبوعين لاختبار اللقاح الأول على المتغير الجديد من الفيروس.

وأوضح شاهين تشابه اللقاحات بالقول إن البروتينات الموجودة على الشكل المتحور من الفيروس كانت 99٪ مماثلة للسلالات السائدة.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا والدنمارك ظهور سلالة جديدة من الفيروس على أراضيها.

والأحد، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها أخيرا

باتت خارج نطاق السيطرة، مشيرا أنها ظهرت بشكل أساسي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن السلالة الجديدة لها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70%، لافتا أنه لا توجد بيانات تشير إلى أنها أكثر فتكا من السلالة الأصلية.

بدورها، قالت وزارة الصحة البريطانية، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة أكثر خطورة أو أكثر تسببا للوفاة.