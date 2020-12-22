البث الحي
سياسة

شركة بيونتك: يمكن توفير لقاح ضد سلالة كورونا الجديدة في 6 أسابيع

المدير التنفيذي لشركة بيونتك، أوغور شاهين (رويترز)
المدير التنفيذي لشركة بيونتك، أوغور شاهين (رويترز)
22/12/2020

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك (BioNTech)، الثلاثاء، قدرتها على توفير لقاح جديد خلال  6 أسابيع مضاد لسلالة فيروس كورونا المكتشفة أخيرا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمدير التنفيذي لشركة بيونتك، العالم التركي أوغور شاهين.

وفي نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت بيونتك، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا برفقة شريكتها فايزر الأمريكية، تزيد نسبة فاعليته على 90%، وبدأت أخيرا عدة دول في تطعيم مواطنيها به.

وقال شاهين إن فريق عمله قادر على توفير لقاح بديل يحمي من سلاسة كورونا الجديدة خلال 6 أسابيع، في حال الاحتياج لبديل للقاح المعلن، وفق إذاعة دويتشه فيله الألمانية.

وأضاف أن احتمال نجاح اللقاح الجديد مرتفع نسبيا.

غيرّ أنه في المقابل، شدد على أن اللقاح القديم الذي يحمي من فيروس كورونا المستجد سيعمل أيضًا على المتغير الذي تم اكتشافه في المملكة المتحدة، لافتا أن فريق العمل بحاجة إلى أسبوعين لاختبار اللقاح الأول على المتغير الجديد من الفيروس.

وأوضح شاهين تشابه اللقاحات بالقول إن البروتينات الموجودة على الشكل المتحور من الفيروس كانت 99٪ مماثلة للسلالات السائدة.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا والدنمارك ظهور سلالة جديدة من الفيروس على أراضيها.

والأحد، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها أخيرا

باتت خارج نطاق السيطرة، مشيرا أنها ظهرت بشكل أساسي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن السلالة الجديدة لها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70%، لافتا أنه لا توجد بيانات تشير إلى أنها أكثر فتكا من السلالة الأصلية.

بدورها، قالت وزارة الصحة البريطانية، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة أكثر خطورة أو أكثر تسببا للوفاة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

كورونا.. السلالة الجديدة "تعزل" بريطانيا وتربك الأوربيين وبايدن يتلقى اللقاح

أصبحت بريطانيا معزولة عن معظم أوربا بعدما قطع أقرب حلفائها روابط النقل معها بسبب المخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة مما أثار حالة من الارتباك للعائلات والشركات قبل خروجها من الاتحاد الأوربي بأيام.

21/12/2020

من برنامج: المسائية

أمريكا تجيز لقاح مودرنا.. وبريطانيا تحاول احتواء سلالة أشد خطورة

منحت الولايات المتحدة ترخيصا طارئا لاستخدام لقاح شركة مودرنا المضاد لفيروس كورونا، في حين استدعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كبار الوزراء لاحتواء سلالة جديدة توصف بأنها أشد خطورة.

المزيد من سياسة

بعد الحذف من "قائمة الإرهاب".. الولايات المتحدة تعيد الحصانة السيادية للسودان

مبنى الكونغرس الأمريكي (غيتي)

مسؤول أمريكي: لا يوجد دليل قاطع على أن سلالة كورونا الجديدة أكثر عدوى

منصف السلاوي، يتحدث في حديقة الورود في البيت الأبيض (ر ويترز)

التلغراف: عمليات التجسس الإسرائيلية تمت لصالح الإمارات والسعودية

وتميز الهجوم السيبراني الأخير باستخدام برنامج "النقر الصفري"، الذي يصيب الهواتف المستهدفة دون أي تدخل من المستخدم (غيتي - أرشيفية)

مسؤول أمريكي: إندونيسيا تستطيع جني المليارات من واشنطن إذا أقامت علاقات مع إسرائيل

متظاهرون يحملون لافتات خلال مسيرة للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في إندونيسيا (رويترز)
الأكثر قراءة

"قرة عين أبيها".. مصري يفاجئ الجميع أثناء عقد قران ابنته فماذا فعل العريس؟ (فيديو)

وعكة صحية تفاجئ نائب أردوغان أثناء إلقائه خطابا على الهواء (فيديو)

توقف فؤاد أقطاي فجأة عن الكلام أثناء كلمة كان يلقيها بالمؤتمر (الاناضول)

أحمد حسن وزينب يثيران الجدل مجددا.. حريق يلتهم "مليون جنيه" خلال بث مباشر (فيديو)

اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب (مواقع التواصل الإجتماعي)

كورونا.. علماء يحذرون من "استهداف" السلالة الجديدة للأطفال وقفزة في الوفيات بأمريكا

هناك إشارة إلى أن نسخة الفيروس الجديدة لديها ميلا أعلى لإصابة الأطفال (رويترز)