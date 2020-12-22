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رغم تصاعد الوفيات بينهم.. لا إجازة لأطباء مصر بأمر وزارة الصحة

وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد (وكالات)
وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد (وكالات)
22/12/2020

قررت وزارة الصحة والسكان في مصر، وقف جميع إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة.

جاء ذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وسائل إعلام مصرية قررت الوزارة أيضًا إيقاف الإجازات غير الوجوبية، التي تشمل السفر للخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج.

وقوبل قرار وقف الإجازات باستنكار واسع لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الإثنين تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وذكر الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة منها 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.

وأعلنت نقابة الأطباء المصرية عن وفاة 245 طبيبا بفيروس كورونا وذلك بعد وفاة الدكتور محمود عبد الرحمن استشاري الأنف والأذن بكفر الدوار.

المصدر : الجزيرة مباشر

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