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سياسة

مجددا.. حملة ترمب تطلب من المحكمة العليا قلب نتائج الانتخابات

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
21/12/2020

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد إنها ستطلب مجددا من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

يأتي ذلك في أحدث مساعي الحملة لإبطال العملية الانتخابية والتشكيك في شرعية فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي بيان صادر عن الحملة، قال رودي جولياني محامي ترمب إن الحملة طلبت من المحكمة العليا إلغاء 3 أحكام أصدرتها محكمة ولاية بنسلفانيا بشأن قواعد الاقتراع عبر البريد.

وقال جولياني إن الحملة تسعى لإلغاء 3 قرارات كانت قد جردت برلمان بنسلفانيا من وسائل حماية تتعلق بالتزوير في التصويت بالبريد.

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (رويترز)

وقال جوشوا دوجلاس أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كنتاكي إن الالتماس "لا قيمة له" ولن يمنع بايدن من أن يتولى الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني، مضيفا أن المحكمة ستغلق الملف سريعا.

ورفضت المحكمة العليا في 11 ديسمبر/ كانون الأول دعوى رفعتها ولاية تكساس ودعمها ترمب بإلغاء نتائج التصويت في 4 ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز بها بايدن.

وكان جو بايدن قد فاز بأصوات المجمع الانتخابي الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، ما يعني فشل مساعي حملة ترمب لقلب نتائج الانتخابات.

وحصل بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، ليتجاوز رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا فقط.

وفي المقابل حصل ترمب 232 من أصوات المجمع الانتخابي.

وبمصادقة المجمع على النتائج أصبح جو بايدن هو الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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