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سياسة|أذربيجان

بعد العثور على جثث جديدة.. أذربيجان تعلن حصيلة قتلى معاركها مع أرمينيا

عرض عسكري في أذربيجان احتفالا بالنصر (رويترز)
عرض عسكري في أذربيجان احتفالا بالنصر (رويترز)
21/12/2020

أعلنت باكو أن حصيلة قتلى الجيش الأذري خلال عملية السيطرة على "قره باغ" من "الاحتلال الأرميني" بلغت 2802 قتيل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الأذرية، اليوم الإثنين، بشأن حصيلة المعارك التي انطلقت في 27 من سبتمبر/أيلول الماضي وتوقفت في 10 من نوفمبر/تشرين الثاني مع إقرار أرمينيا بالهزيمة.

ولفتت الوزارة إلى أن حصيلة قتلى الجيش الأذري ارتفعت من 2783 قتيلا إلى 2802 بعد العثور على جثث جديدة وتحديد هويتها.

وأشارت إلى أن العمل جار لتحديد هوية أكثر من 60 قتيلا لم يتسن التعرف عليهم بعد. كما لفتت إلى أن هناك نحو 40 جنديا في عداد المفقودين، مازال البحث عنهم متواصلا.

محاسبة مرتكبي جرائم الحرب

وكان وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف قد أكد، الجمعة الماضي، أنّ بلاده مصرة على محاسبة مرتكبي "جرائم حرب الأرمن" بحق المدنيين الأذريين. وذلك في تصريحات صحفية، عقب مشاركته في الاجتماع الـ 17 لمجلس الاتحاد الأوربي- الأذري المشترك في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأطلع بيرموف، المسؤولين الأوربيين على "جرائم الحرب التي ارتكبها الأرمن" بحق المدنيين في بلاده، قائلاً: "في هذا الخصوص أبلغنا الأوربيين أننا مصرّون على جمع كافة الوثائق ومحاسبة المسؤولين".

وأشار إلى إمكانية الاستعانة بالخبرة الأوربية في نزع الألغام من الأراضي التي تم تحريرها من "الاحتلال الأرميني".

وبحث الجانبان الأذربيجاني والأوربي بحسب بيرموف، الواقع الجديد السائد في جنوب القوقاز بعد استعادة باكو لأراضيها من أرمينا في اتفاق برعاية روسيا.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذري عملية لتحرير أراضيه في إقليم قره باغ، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات "محتلة" قبل نهاية العام الحالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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