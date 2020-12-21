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لتنفيذ "مهام عملياتية".. إنتاج أول زورق حربي مسيّر في تركيا (صور)

شركتا "متكسان" للصناعات الدفاعية وحوض بناء السفن "آريس" التركيتان تنتجان نموذجاً أولياً لزورق مسيّر (الأناضول)
شركتا "متكسان" للصناعات الدفاعية وحوض بناء السفن "آريس" التركيتان تنتجان نموذجاً أولياً لزورق مسيّر (الأناضول)
21/12/2020

في سابقة هي الأولى، أنهت شركتان تركيتان، صناعة النموذج الأولي لأول زورق مسلح غير مأهول مسير عن بعد، من المخطط أن يقوم بعدد من مهام حماية المياه الإقليمية التركية، حال تدشينه نهاية الشهر الجاري.

وتمكنت شركتا متكسان (Meteksan) للصناعات الدفاعية، وشركة حوض بناء السفن آريس (Ares) التركيتين، من صناعة نموذج أولي لزورق مسلح غير مأهول مسير عن بعد، يحمل اسم سيدا (SİDA).

"سيدا" عين الوطن الساهرة

ويتميز الزورق سيدا، الذي يعتبر أحد أهم الصناعات الدفاعية التركية، بقدراته الفائقة على حراسة ومراقبة المجالات البحرية بالإضافة إلى قدرته قطع مسافة تصل إلى 400 كيلومتر في المرة الواحدة، وبسرعة تصل إلى 65 كيلومترا في الساعة، فضلا عن امتلاكه أنظمة اتصالات مشفرة محلية الصنع، وقدرته على المراقبة الليلية والنهارية.

ويعد الزورق الذي جرى إنتاجه بجهود وطنية مشتركة، من مواد مبتكرة ومركبة متطورة، ويتميز بالقدرة على التحكم به عن بعد من مقر قيادة ساحلي أو مركبات متنقلة على الساحل أو منصات عائمة في عرض البحر، مثل حاملات الطائرات والفرقاطات.

قدرات فائقة ومهام متنوعة

وتتوقع الشركتان المنتجتان أن يلعب الزورق المسير دورا كبيرا في تنفيذ مهام عملياتية متعددة نظرا لإمكاناته الكبيرة، ما يفرض تواجده بقوة في الساحة الإقليمية سريعة التقلبات والأحداث.

ويتسع دور سيدا لكثير من المهام البحرية كالاستطلاع، والمراقبة وعمليات الاستخبارات، والمرافقة المسلحة، وحماية القوات البحرية، وأمن المنشآت الاستراتيجية، والحرب السطحية، والحرب غير المتكافئة، وغيرها من الاحتياجات العملياتية المختلفة.

ويمتلك سيدا قدرات فعالة في مجال المشاركة في عمليات مشتركة مكونة من عدد كبير من الزوارق المسيرة، وتنسيق تلك العمليات مع الطائرات من دون طيار والطائرات المأهولة، وتشويش أنظمة اتصالات العدو في بيئة الحرب الإلكترونية، ويمكن تزويده بأنظمة اتصالات واستخبارات.

وبالإضافة إلى كونه مركبة بحرية مسيرة يتم التحكم فيها عن بعد، فقد جرى تجهيز سيدا بقدرات متفوقة ومتطورة لخوض العمليات العسكرية البحرية وميزات أخرى تتعلق بالذكاء الاصطناعي والقيادة المستقلة.

حارس الوطن الأزرق.. يدخل الخدمة

وتستعد الشركتان المنتجتان لإنزال زورق سيدا إلى البحر نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ليبدأ مهامه العملياتية ويساهم في حماية حدود البلاد، بعد أن أتمت الشركتان المصنعتان له الاختبارات اللازمة بالتعاون مع شركة روكيتسان التركية لصناعة الصواريخ.

وقال أوتقو آلانج، مدير عام آريس، إن شركته تشعر بالفخر لأنها ساهمت في إنتاج أول زورق مسلح بحري مسير في تركيا، مشيرا إلى أن الزورق المذكور سوف توكل إليه مهام متعددة لحماية الوطن الأزرق بعد دخوله للخدمة وإنزاله إلى عرض البحر.

وأوضح آلانج، أن إنتاج الزورق جاء بالدرجة الأولى لتوفير تقنيات حربية بحرية للقوات المسلحة، والمساهمة في مراقبة المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه والبحر المتوسط.

وتابع: سيدا قادر على توفير خدمات مهمة في حل مشاكل مراقبة المياه الإقليمية، ورصد تحركات العدو لاسيما في الجزر الصخرية والمناطق الضيقة الأخرى، إضافة إلى قدرته على جمع المعلومات الاستخبارية والاشتباك المباشر مع العدو.

وأضاف آلانج أن عملية تصنيع الزورق المسلح والمسيّر سيدا، التي تخللها دراسات وأبحاث متعددة الأوجه، بدأت قبل حوالي 3 سنوات، واصفا الزورق بأنه سلاح فعال أكثر من كونه مركبة حربية بحرية.

سيدا، هو المنتج الأول من سلسلة "أولاق" المطورة من قبل ترسانة "أريس" وشركة "ميتيكسان" للصناعات الدفاعية (الأناضول)

شراكة .. لصناعات مبتكرة

وأشار مدير عام شركة حوض بناء السفن، أن شركته رغبت بالتعاون مع شركة متكسان للصناعات الدفاعية، لدورها المهم الذي لعبته في تطوير أنظمة التحكم عن بعد والقيادة والأنظمة المستقلة وتطوير البرامج المحلية وتوفير البنية التحتية للاتصالات المشفرة.

وأشار آلانج، أن عملية إنزال الزورق سيدا إلى مياه البحر ستتم نهاية الشهر الجاري، بعد إجراء الاختبارات النهائية لأنظمة التحكم عن بعد وأنظمة القيادة المستقلة، ليبدأ بالقيام في مهامه العملياتية فور ضمه إلى ملاك القوات المسلحة التركية.

ونوه أن شركته أكملت تصميما جديدة لقوارب مختلفة بقدرات فعالة تعمل في مجالات المراقبة والاستطلاع، والمساعدات الإنسانية، ومكافحة الحرائق، والإخلاء، وإنقاذ الضحايا، ورصد الغواصات والحرب الإلكترونية.

بدوره، قال نائب المدير العام لشركة متكسان، أردال طورون، إن شركته تنتج العديد من أنظمة البنى التحتية المستخدمة في المركبات الجوية بدون طيار وأنظمة الصواريخ.

وأشار طورون بشعوره بالفخر لمشاركة شركته في صناعة أول زورق مسلح مسير غير مأهول في تركيا، مشددًا على أهمية المركبات الحربية المسيرة في الحروب، ودور هذه الوسائل الدفاعية في التقليل من الخسائر البشرية.

وأضاف أن شركته توفر الأنظمة العسكرية ذات القيادة التلقائية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل، مشيرا أن الزورق المسلح والمسير سيدا يمتلك نظاما للقيادة التلقائية والمستقلة القادر على التحكم في جميع تحركات المركبة من خلال الاستفادة من نظام التموضع العالمي (GPS).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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