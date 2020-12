وصفا جنود الاحتلال بالأبطال.. تفاصيل مقابلة ناشطيْن بحريني وإماراتي مع إسرائيلي (فيديو)

نشر ناشط إسرائيلي مقابلة أجراها مع الناشطين، البحريني أمجد طه، والإماراتي ماجد السارة، أثناء زيارتهما إلى إسرائيل، دافعا خلالها عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن صدمته من إجاباتهما.

وشارك الناشط الإسرائيلي حنانيا نفتالي، مقطع فيديو عبر صفحته بتويتر، معلقا عليه: "يجب أن تشاهد: مقابلة حصرية مع وفد إسلامي إماراتي في إسرائيل. إجاباتهم ستصدمك!".

وظهر في الفيديو، الناشط البحريني أمجد طه والناشط الإماراتي ماجد السارّة وهم يعبران عن فرحتهما بتواجدهما في إسرائيل ودفاعهما عن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط ذهول من نفتالي.

وقال الناشط الإسرائيلي خلال الفيديو ستفاجأون بوجهة نظرهما حيث قالا إن الجنود الإسرائيليين يقومون بحماية الأطفال والنساء.

MUST WATCH: Exclusive Interview With Emirati Muslim Delegation In Israel. Their answers will SHOCK YOU!

وسألهم الناشط الإسرائيلي: "هل أنتم خائفون من وجودكم في إسرائيل وذلك لأن وسائل الإعلام العربية تقول إن إسرائيل تقمع العرب وإنها بلد خطير وإنها في حرب مستمرة؟".

لكن طه والسارة نفيا ما أسموه بالخداع حول إسرائيل مؤكدين أنها أرض التنوع والسلام والازدهار والتعايش.

وقال الناشط البحريني أمجد طه: "اليهود والعرب والناس من مختلف الطوائف يتعايشون ويعملون سويا في تناغم داخل إسرائيل".

وأضاف طه: "ذهبنا إلى الجولان ووجدنا الجنود الإسرائيليين يحمون الحدود ويساعدون اللاجئين السوريين والأطفال".

وتابع طه: "يجب توجيه الشكر لهؤلاء الجنود لمحاربتهم الإرهاب وحزب الله والديكتاتور السوري والنظام الإيراني الذي يدعم الكثير من الإرهابيين والمليشيات في غزة وعبر العالم".

بينما قال الناشط الإماراتي ماجد السارة: "هؤلاء الجنود الأبطال لن تراهم في الميديا ولا عبر شاشات التلفزيون أو السينما ولكن ستشاهدهم فقط في الواقع وهم يقومون بالحفاظ على حياة الكثير من الأطفال والنساء".

وتدخل الناشط الإسرائيلي أثناء حديث السارة قائلا: "هل تقصد الجيش الإسرائيلي؟ وأجاب السارة: نعم الكثير من المرات قابلنا الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بعمل رائع في إنقاذ حياة الناس في الكثير من الجوانب الإنسانية يجب على الإنسانية أن تشكر الجنود لأنهم يحمون الإنسانية".

ولاقى الفيديو انتقادات غاضبة من العديد من النشطاء الذين عبروا عن رفضهم لمثل هذه الممارسات وأكدوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "مجرم".

وعلق المعارض الإماراتي حميد النعيمي قائلا إن "أمريكا نفسها لا تصف الصهاينة أنهم حماة الإنسانية والطفولة يا رجل حتى الإسرائيليون لا يصفون أنفسهم هكذا لكن #صهاينة_الخليج يفعلون".

وقال الصحفي محمد المبارك: "لا يحتاج الأمر الكثير من الشجاعة في الدقة والمكاشفة في مواجهة الذات والآخر، اللغة مطب ومنزلق وأحيانا انحدار. الخطاب غير الناضج يوفر لتيارات الإسلام السياسي والمتطرفين فرصة السخرية من السلام، السلام ليس هكذا. السلام موقف ووضوح ومكاشفة وقول إن قرابة 200 طفل فلسطيني في سجون إسرائيل".

واعتبرت الكاتبة ريم الحرمي أن "جهود جماعات الضغط lobbies الإسرائيلية" والصهيونية اختزلت في مخلوقات يُدعون "إماراتيين" ومن على شاكلتهم، وتابعت أن "المشكلة كلنا نعلم بأنهم كاذبون وأنهم مُزيفون وأن كل ما يدعوّنه مجرد شعارات فارغة يصدقها الواهمون، انظروا كيف يتعاملون أو يصفون من يختلفون معهم. هؤلاء في أسفل قاع اللا أخلاق".

Neither @DrAlsarrah nor @amjadt25 ever struck me as the brightest of Emirati minds for anyone to take what they said with much seriousness.

In fact, this is exhibit A of their role as propaganda peddling pawns with zero-critical thinking. https://t.co/bnBlrPOoI9

— Bachar EL-Halabi | بشار الحلبي (@Bacharelhalabi) December 20, 2020