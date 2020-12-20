البث الحي
سياسة|ليبيا

مدير المخابرات المصرية يلتقي حفتر في بنغازي

تعد مصر من الدول الداعمة لحفتر سياسيا وعسكريا (مواقع التواصل)
تعد مصر من الدول الداعمة لحفتر سياسيا وعسكريا (مواقع التواصل)
19/12/2020

عقد مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، السبت، مباحثات مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها كامل إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن كامل زار بنغازي "موفدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وأنه ناقش مع حفتر "عددا من الموضوعات محل الاهتمام".

وأضافت أن اللقاء "شهد التأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5، التي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بجميع ربوع ليبيا"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

وتعد مصر من الدول الداعمة لحفتر سياسيا وعسكريا، وهو الدعم الذي تستنكره الحكومة الليبية المعترف بها شرعيا، معتبرة إياه أحد أسباب الأزمة السياسية المتواصلة بالبلاد.

مدير المخابرات المصرية عباس كامل (يسار) مع حفتر (مواقع التواصل)

لكن القاهرة تؤكد حرصها على حل الأزمة الليبية والوقوف على مسافة واحدة من أطرافها، معتبرة أن الحل السياسي هو الوحيد، وأن "أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا".

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 آخرين من طرف مليشيا حفتر) في مدينة جنيف السويسرية.

فيما اختتمت الجولة الأولى من الملتقى السياسي الليبي في تونس، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالاتفاق على إجراء انتخابات عامة بالبلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

كما توافق المجتمعون، آنذاك، على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع قوات حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

المصدر : الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: تغريدة ترمب بشأن عملية الاختراق الإلكتروني خيانة فاضحة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

"أعمل بوتيرة أقل".. ماكرون يتحدث عن أعراض إصابته بكورونا واستمرار فحص وتعقب مخالطيه (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

وزيرة العدل الألمانية: منع الجرائم "الإسلامية" له الأولوية القصوى

وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبرشت (رويترز)

كورونا.. اللقاح الروسي يهنئ شركة مودرنا الأمريكية

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)
الأكثر قراءة

ممرضة تسقط على الهواء مباشرة بعد تلقيها لقاح كورونا (فيديو)

الممرضة الأمريكية تيفاني دوفر (مواقع التواصل)

"فضيحة على الهواء" تجبر مستشفى على إعادة حقن طاقم طبي بلقاح كورونا (فيديو)

كادر طبي يحصل على اللقاح للمرة ثانية (مواقع التواصل)

رفع علم قطر وصورة الشيخ تميم على مبنى في السعودية (فيديو)

علم قطر على مبنى مجلس التعاون الخليجي بالخبر (مواقع التواصل)

"حرام شرعا".. الإفتاء المصرية تثير جدلا بعد تحذيرها من خاصية في تلغرام

تطبيق تلغرام (غيتي)