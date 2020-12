سلالة جديدة من فيروس كورونا "أسرع انتشارا" تقلق علماء الأوبئة.. تعرف عليها

يثير ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة معدية أكثر من السلالات الأخرى قلق علماء الأوبئة، ما أدى إلى تعليق العديد من الدول الرحلات الجوية القادمة من الأراضي البريطانية، الأحد.

بدورها قالت منظمة الصحة العالمية إن سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا ظهرت أيضا في الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض مستوى جديدا من القيود في لندن وجنوب شرقي إنجلترا؛ لمواجهة تفشي السلالة الجديدة من كورونا.

كما أكد جونسون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ للحكومة أن السلالة الجديدة من الفيروس، التي اكتشفت في المملكة المتحدة، أسرع انتشارا من السلالة الأصلية بنسبة تصل إلى 70%؛ لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكا كما أن اللقاحات تظل فعالة.

أشار المستشار العلمي للحكومة البريطانية باتريك فالانس، أمس السبت، إلى أن هذه السلالة الجديدة بالإضافة إلى انتشارها السريع، أصبحت أيضا الشكل "السائد" من الفيروس بعدما أدت إلى "زيادة حادة" في الحالات التي استدعت الدخول إلى المستشفيات في ديسمبر/كانون أول.

وقد تكون هذه السلالة ظهرت بمنتصف، سبتمبر/أيلول الماضي، في لندن أو كنت (جنوب شرق)، على حد قوله.

وقال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا في بيان إن "المجموعة الاستشارية لأخطار فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة تعتبر الآن أن هذه السلالة الجديدة قد تنتشر بشكل أسرع".

ويرتكز هذا الرأي على ملاحظة "زيادة حادة في عدد الإصابات والحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى في لندن والجنوب الشرقي مقارنة ببقية إنجلترا في الأيام الأخيرة" على ما قال أستاذ الطب في جامعة "إيست أنغليا" بول هانتر لموقع "ساينس ميديا سنتر".

وأضاف "يبدو أن هذه الزيادة ناجمة عن السلالة الجديدة" في إشارة إلى المعلومات التي قدمتها السلطات الصحية.

ومع ذلك "لا يوجد مؤشر في الوقت الراهن على أن هذه السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات، لكن العمل جار لتأكيد ذلك" وفق كريس ويتي.

WHO says in close contact with UK officials on new COVID-19 virus variant https://t.co/6cwX3CzIfd pic.twitter.com/4mVlTODIsM

المعلومات حول هذه السلالة الجديدة مقلقة جدا، وفق ما قال البروفيسور بيتر أوبنشو المتخصص في جهاز المناعة في إمبريال كوليدج لندن لموقع "ساينس ميديا سنتر" خصوصا لأنه "يبدو أنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70 في المئة".

وأضاف البروفيسور جون إدموندز من كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية "هذه أنباء سيئة للغاية. يبدو أن هذه السلالة معدية أكثر بكثير من السلالة السابقة".

وذكر المتخصص الفرنسي في علم الوراثة أكسل كان على صفحته في فيسبوك، أنه حتى الآن "تم رصد 300 ألف سلالة من كوف 2 في العالم".

وتحمل السلالة الجديدة طفرة تسمى "إن501واي" في بروتين "شويكة" فيروس كورونا، وهي موجودة على سطحها وتسمح لها بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها.

ووفقا للدكتور جوليان تانغ من جامعة ليستر "كانت هذه السلالة تنتشر بشكل متقطع في وقت سابق من العام الحالي خارج المملكة المتحدة، في أستراليا بين، يونيو/حزيران ويوليو/تموز، والولايات المتحدة في يوليو/تموز وفي البرازيل في أبريل/نيسان".

ولفت البروفيسور جوليان هيسكوكس من جامعة ليفربول إلى أن "فيروسات كورونا تتحوّر طوال الوقت وبالتالي ليس من المستغرب ظهور سلالات جديدة من سارس-كوف-2. الشيء الأكثر أهمية هو معرفة ما إذا كانت هذه السلالة لديها خصائص من شأنها التأثير على الصحة البشرية والتشخيصات واللقاحات".

وأشار أكسل كان إلى أنه "كلما ارتفع عدد الإصابات، ارتفعت احتمالات حصول تحور عشوائي للفيروس وارتفعت وتيرة حصول تحور".

BREAKING: British Prime Minister Boris Johnson has barred indoor Christmas gatherings in London and much of southern England, and says non-essential shops must close to curb rapidly spreading coronavirus infections. https://t.co/WXwOBxgv0u

— The Associated Press (@AP) December 19, 2020