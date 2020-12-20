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حماس: الإمارات تنخرط إلى جانب الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (وكالات)
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (وكالات)
20/12/2020

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إن دولة الإمارات باتت "تنخرط جنبا إلى جنب، مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الحقوق الفلسطينية".

جاء ذلك في تغريدة لسامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، نشرها على حسابه بموقع "تويتر".

وقال أبو زهري: "التصريحات التي تصدر خلال زيارات بعض المسؤولين الإماراتيين للاحتلال تجاوزت الحدود؛ وهي تؤكد الانخراط الإماراتي إلى جانب الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية، ومصالح شعوب المنطقة ".

وتابع أن هذا السلوك "يعكس الدعم الإماراتي اللامحدود للاستيطان والاحتلال".

ومؤخرا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإماراتيين يشيدون بـ"تطبيع العلاقات مع إسرائيل ويؤكدون دعمهم لها".

وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وترتب على هذا الاتفاق زيارات متبادلة بين الطرفين في إطارها الرسمي أو الخاص، إلى جانب مشاركة الإمارات، اليهود احتفالاتهم بـ"عيد الأنوار".

وشارك إماراتيون وبحرينيون، الإثنين الماضي، في إضاءة شمعدان عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي أمام حائط البراق بالقدس المحتلة في حدث هو الأول من نوعه، وفق إعلام عبري.

كما أضاء برج خليفة في دبي، مساء الخميس الماضي، احتفالا بأول ليلة "خاصة جدا" من حانوكا في الإمارات، في حدث هو الأول من نوعه وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

هنية يثمّن الدور القطري

بدروه أعرب إسماعيل هينة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تقديره للدور القطري في "الوقوف مع فلسطين والتخفيف من معاناة قطاع غزة".

جاء ذلك في برقية أرسلها "هنية" لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، لتهنئته بمناسبة اليوم الوطني لبلاده بحسب بيان صدر عن الحركة.

وقال البيان: "أرسل هنية، برقية لأمير قطر بمناسبة اليوم الوطني، معبرًا فيها عن تقديره لمواقف قطر التاريخية في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة".

وثمّن البيان الموقف القطري في التخفيف من معاناة قطاع غزة المستمرة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي، من خلال المشاريع الخيرية والإنسانية في إعادة الإعمار وتجديد المنحة المالية.

و"اليوم الوطني القطري" هو الذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (مؤسس دولة قطر) الحكم في 18 ديسمبر/كانون الأول 1878.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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