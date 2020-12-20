حماس: الإمارات تنخرط إلى جانب الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إن دولة الإمارات باتت "تنخرط جنبا إلى جنب، مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الحقوق الفلسطينية".

جاء ذلك في تغريدة لسامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، نشرها على حسابه بموقع "تويتر".

وقال أبو زهري: "التصريحات التي تصدر خلال زيارات بعض المسؤولين الإماراتيين للاحتلال تجاوزت الحدود؛ وهي تؤكد الانخراط الإماراتي إلى جانب الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية، ومصالح شعوب المنطقة ".

التصريحات التي صدرت خلال زيارات بعض المسؤولين الاماراتيين للاحتلال تجاوزت كل الحدود؛ وهي تعكس الدعم الاماراتي اللامحدود للاستيطان والاحتلال؛ وتؤكد الانخراط الاماراتي جنباً الى جنب مع الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينة ومصالح شعوب المنطقة .#التطبيع_خيانة #فلسطين_قضيتي — DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) December 20, 2020

وتابع أن هذا السلوك "يعكس الدعم الإماراتي اللامحدود للاستيطان والاحتلال".

ومؤخرا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإماراتيين يشيدون بـ"تطبيع العلاقات مع إسرائيل ويؤكدون دعمهم لها".

هكذا استقبل واحتفل ناشطون اسرائيليون اماراتيون وبحرينيون وجبة الشبات ( السبت ) التقليدية يوم امس، ما اجمل السلام @sharakango 🕊🇮🇱🇧🇭🇦🇪 pic.twitter.com/PJDwyAT4cZ — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 12, 2020

وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وترتب على هذا الاتفاق زيارات متبادلة بين الطرفين في إطارها الرسمي أو الخاص، إلى جانب مشاركة الإمارات، اليهود احتفالاتهم بـ"عيد الأنوار".

وشارك إماراتيون وبحرينيون، الإثنين الماضي، في إضاءة شمعدان عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي أمام حائط البراق بالقدس المحتلة في حدث هو الأول من نوعه، وفق إعلام عبري.

زوار من الإمارات والبحرين يشاركون بعض الاسرائيليين في طقوس وجبة يوم السبت المبارك بالعقيدة اليهودية وسط سعادة واهتمام المشاركين بهذه المناسبة

ما اجمل السلام @sharakango 🕊🇮🇱🇧🇭🇦🇪 pic.twitter.com/zCB4hFwnPV — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 12, 2020

ثمار السلام: تهنئة للشعب اليهودي بمناسبة عيد الانوار – حانوكا في مدخل احدى الفنادق في دبي🇦🇪🇮🇱@michelledivontv pic.twitter.com/mXd0ihGoWD — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 11, 2020

كما أضاء برج خليفة في دبي، مساء الخميس الماضي، احتفالا بأول ليلة "خاصة جدا" من حانوكا في الإمارات، في حدث هو الأول من نوعه وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

احتفالات عيد الانوار اليهودي ( حانوكا ) في الامارات العربية المتحدة 🇦🇪🕊🇮🇱 pic.twitter.com/6iAufAAODk — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 10, 2020

هنية يثمّن الدور القطري

بدروه أعرب إسماعيل هينة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تقديره للدور القطري في "الوقوف مع فلسطين والتخفيف من معاناة قطاع غزة".

جاء ذلك في برقية أرسلها "هنية" لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، لتهنئته بمناسبة اليوم الوطني لبلاده بحسب بيان صدر عن الحركة.

وقال البيان: "أرسل هنية، برقية لأمير قطر بمناسبة اليوم الوطني، معبرًا فيها عن تقديره لمواقف قطر التاريخية في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة".

وثمّن البيان الموقف القطري في التخفيف من معاناة قطاع غزة المستمرة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي، من خلال المشاريع الخيرية والإنسانية في إعادة الإعمار وتجديد المنحة المالية.

و"اليوم الوطني القطري" هو الذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (مؤسس دولة قطر) الحكم في 18 ديسمبر/كانون الأول 1878.