"الأمة تعيش كابوسا".. حداد في أرمينيا والآلاف يحيون ذكرى قتلى نزاع كاراباخ

تظاهر آلاف الأرمن بقيادة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، السبت في يريفان إحياء لذكرى ضحايا النزاع مع أذربيجان حول إقليم ناغورني كاراباخ، على خلفية توتر متصاعد في البلاد.

وتأتي هذه التظاهرة في وقت بدأت أرمينيا السبت حداداً لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا النزاع الدامي الذي استمرّ ستة أسابيع وانتهى بتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار يكرّس هزيمة أرمينيا في التاسع من الشهر الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، لا يكف التوتر عن التصاعد حيال رئيس الوزراء الأرميني الذي ضعُف موقعه، إذ إن المعارضة تصفه بـ"الخائن" وتطالب باستقالته.

وصرّح باشينيان في خطاب عبر الفيديو قبل قيادة مسيرة نحو نصب تذكاري في يريفان حيث دُفن الضحايا، أن "الأمة بأسرها عاشت وتعيش كابوساً".

وأضاف "أحيانا يبدو أن جميع أحلامنا أحبطت وتدمّر تفاؤلنا".

من جهتهم، اعتبر بعض منتقدي رئيس الوزراء السبت أنه يجب الابتعاد عن النصب التذكاري.

وقال ميساك أفيتيسيان الذي فقد ابنه في النزاع للصحافة "لا يجب تدنيس مقابر أبنائنا".

واعتبر أن باشينيان يجب أن "يركع ويطلب السماح" من الضحايا.

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال إحياء ذكرى قتلى النزاع في كاراباخ (رويترز)

ونظّمت المعارضة، التي تدعو إلى إضراب عام اعتباراً من 22 من الشهر الجاري لإرغام باشينيان على الاستقالة، تجمعاً مضاداً السبت.

وأكد رئيس الوزراء الأسبق فازغين مانوكيان الذي تطرح المعارضة اسمه ليحلّ محلّ باشينيان، أنه "كان يمكن ألا تحدث هذه الحرب".

واعتبر أن "الحرب انتهت، لكننا لا نزال نخسر كل يوم" محملاً خصوصاً باشينيان مسؤولية خسارة أرمينيا "كافة حلفائها".

وأكد أحد قادة الحزب المعارض "الاتحاد الثوري الأرمني" إشكان ساغاتيليان أن "منصب (باشينيان) أغلى بالنسبة إليه من وطننا، هذا الرجل يجب أن يرحل".

ووصل باشينيان إلى الحكم بعد ثورة سلمية عام 2018 مجسداً آمال الشعب الأرمني بأن يحلّ محل النخب الفاسدة التي حكمت البلاد بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. ويتعرض رئيس الوزراء البالغ 45 عاماً، لانتقادات كثيرة منذ الهزيمة التي تكبدتها القوات الأرمينية مقابل الجيش الأذري في كاراباخ.

وقتل أكثر من خمسة آلاف شخص بينهم مدنيون في أرمينيا وأذربيجان، جراء النزاع الذي اندلع أواخر سبتمبر/ أيلول حول الإقليم الانفصالي الواقع في أذربيجان والذي تسكنه أغلبية أرمنية.

وصل باشينيان إلى الحكم بعد ثورة سلمية عام 2018 وسط آمال بأن يحلّ محل النخب الفاسدة (رويترز)

وفي التاسع من الشهر الماضي، وُقع اتفاق مذلّ بالنسبة لأرمينيا برعاية موسكو يكرسّ مكاسب ميدانية كبيرة لأذربيجان المدعومة من تركيا، مع الحفاظ على كاراباخ، رغم أن مساحته تقلصت.

وأثار الاتفاق غضباً في أرمينيا حيث تنظم المعارضة تظاهرات كل يوم تقريباً مطالبةً باستقالة رئيس الوزراء.

من جهته، يرفض باشينيان الذي توجه ابنه البالغ عشرين عاماً إلى الجبهة وتلقت زوجته تدريباً عسكرياً، مغادرة الحكم ودافع مرات عدة عن قراره القبول بهذا الاتفاق.

ونشرت روسيا بموجب اتفاق السلام نحو ألفي جندي لحفظ السلام في كاراباخ وأعلنت موسكو الجمعة أن روسيا متخصصا بتفكيك الألغام قُتل بانفجار لغم في كاراباخ في وقت سابق هذا الأسبوع.