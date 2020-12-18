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سياسة

فلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة إسرائيلية رميا بالحجارة (فيديو)

18/12/2020

تمكن متظاهرون فلسطينيون شمالي الضفة الغربية، اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة دون طيار (درون) تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بقذفها بالحجارة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الطائرة كانت تلقي قنابل غاز على المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان في بلدة كفر قدوم، شرقي مدينة قلقيلية.

وأضافت أن متظاهرين فلسطينيين أسقطوا الطائرة بعدما قذفوها بالحجارة، وبعد وقت قصير قامت قوات الجيش بالتقاطها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الطائرة.

بينما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط الطائرة، لكنه قال في بيان إنه "تم التقاطها على يد قوات الجيش، وليس هناك تخوف من تسرب أي معلومات تقنية" بشأنها.

ويشهد يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، أبرزها بلدة كفر قدوم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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