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سياسة|الإمارات

حاخام إسرائيل الأكبر يفتتح معبدا ومدرسة يهودية في الإمارات

محمد بن زايد (يمين) و بنيامين نتنياهو (الفرنسية)
محمد بن زايد (يمين) و بنيامين نتنياهو (الفرنسية)
18/12/2020

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف، سيفتتح السبت، مدرسة يهودية ومعبدا في دولة الإمارات.

جاء ذلك وفق صحيفة "إسرائيل اليوم"، التي لم تحدد موعد وصول يوسف، الحاخام الأكبر لدى السفارديم (اليهود المتدينين الشرقيين).

وأضافت أن الحاخام الإسرائيلي الأكبر سيفتتح خلال زيارته "التاريخية" للإمارات مدرسة دينية جديدة لليهود في دبي، ويشارك في مراسم احتفالية مع رئيس الجالية اليهودية هناك الحاخام ليفي دوخمان.

وخلال الزيارة سيلتقي الحاخام يوسف، كبار المسؤولين في الإمارات ويفتتح حضانة يهودية جديدة، ويتفقد المطعم الجديد في برج خليفة الذي يقدم الطعام الحلال (وفق الشريعة اليهودية).

كما يفتتح الحاخام الإسرائيلي الأكبر معبدا يهوديا جديدا في أبو ظبي، وفق المصدر ذاته.

وقال الحاخام دوخمان: "زيارة الحاخام الأكبر تاريخية وبالنسبة إلينا هذا شرف كبير لاستضافته هنا في الإمارات. نحن سعداء لاستقباله بينما نقوم بافتتاح عدد من مؤسساتنا الجديدة هنا".

وقال دانيال سيل عضو مجلس إدارة معبد "بيت تفيلا" (بيت الصلاة) في أبو ظبي: "تجسد تلك الزيارة التاريخية الإنجازات التاريخية التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة، وبفضل ولي العهد الشيخ محمد بن زايد الذي نحن ممتنون له، يمكننا الاحتفال بعصر جديد من التعاون في المنطقة".

وأضاف "سوف نضمن أن يكون بإمكان اليهود الذين يأتون للعمل أو زيارة دبي وأبو ظبي وجميع أنحاء الإمارات، الوصول إلى المؤسسات والخدمات اليهودية".

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يعيش في الإمارات نحو 3 آلاف يهودي يتركز معظمهم في دبي وأبو ظبي.

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع اعتبرها "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.‎

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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