الأمم المتحدة تحذر من 10 ملايين وفاة سنويا لهذا السبب

حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من زيادة الوفيات الناجمة عن مضادات الميكروبات إلى 10 ملايين سنويًّا بحلول عام 2050.

جاء ذلك وفق إفادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، خلال اجتماع افتراضي عقدته منظمة الصحة العالمية، على هامش الأسبوع العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات.‎

وشارك في الاجتماع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، ووزير الجوار الأوربي والأمريكيتين في المملكة المتحدة ويندي مورتون.

وأوضح بوزكير، أن "الأمراض المقاومة للأدوية تتسبب بوفاة ما لا يقل عن 700 ألف شخص سنويًّا، وقد يصل هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول عام 2050".

وتتطور مقاومة الدواء بسبب إساءة استخدام المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات، أو الإفراط في استخدامها، الأمر الذي يشجع البكتيريا على التطور من أجل البقاء بإيجاد طرق جديدة للتغلب على الدواء.

وأشار بوزكير إلى أن "التأثير الاقتصادي المقدر بـ100 تريليون دولار لعدم فعالية الدواء أمر مثير للقلق، ويؤثر بشدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والجهود المبذولة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة".

وأضاف أن هذا التأثير "له أيضًا تداعيات على الوصول إلى خدمات التعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وجهود مكافحة الفقر".

وتابع: "ما يثير قلقنا كذلك الصلة بين تغير المناخ ومقاومة مضادات الميكروبات، إذ تؤدي عوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة، وتغير النظم البيئية، والتأثيرات المناخية الاجتماعية والاقتصادية إلى خلق الظروف الملائمة للطفرات الميكروبية وزيادة المقاومة".

3 tips to prevent antimicrobial resistance:

👩‍⚕️ Seek medical advice when you are ill

💊 Only take antibiotics & other antimicrobials when prescribed

🤲 Wash your hands frequently to prevent infections

More from @WHO during Antimicrobial Awareness Week: https://t.co/2uofsa01Be pic.twitter.com/XQXxnwqZDX

— United Nations (@UN) November 23, 2020