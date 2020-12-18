البث الحي
الأخبار

الأمم المتحدة تحذر من 10 ملايين وفاة سنويا لهذا السبب

ارتفاع مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية يهدد حياة كثيرين في العالم (غيتي)
ارتفاع مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية يهدد حياة كثيرين في العالم (غيتي)
17/12/2020

حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من زيادة الوفيات الناجمة عن مضادات الميكروبات إلى 10 ملايين سنويًّا بحلول عام 2050.

جاء ذلك وفق إفادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، خلال اجتماع افتراضي عقدته منظمة الصحة العالمية، على هامش الأسبوع العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات.‎

وشارك في الاجتماع مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، ووزير الجوار الأوربي والأمريكيتين في المملكة المتحدة ويندي مورتون.

وأوضح بوزكير، أن "الأمراض المقاومة للأدوية تتسبب بوفاة ما لا يقل عن 700 ألف شخص سنويًّا، وقد يصل هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول عام 2050".

وتتطور مقاومة الدواء بسبب إساءة استخدام المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات، أو الإفراط في استخدامها، الأمر الذي يشجع البكتيريا على التطور من أجل البقاء بإيجاد طرق جديدة للتغلب على الدواء.

وأشار بوزكير إلى أن "التأثير الاقتصادي المقدر بـ100 تريليون دولار لعدم فعالية الدواء أمر مثير للقلق، ويؤثر بشدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والجهود المبذولة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة".

وأضاف أن هذا التأثير "له أيضًا تداعيات على الوصول إلى خدمات التعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وجهود مكافحة الفقر".

وتابع: "ما يثير قلقنا كذلك الصلة بين تغير المناخ ومقاومة مضادات الميكروبات، إذ تؤدي عوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة، وتغير النظم البيئية، والتأثيرات المناخية الاجتماعية والاقتصادية إلى خلق الظروف الملائمة للطفرات الميكروبية وزيادة المقاومة".

ولفت بوزكير إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد "علمتنا ألا ننتظر ظهور المرض التالي قبل أن نتحرك، وأنه يجب علينا العمل الآن لبناء الوعي العام، والعمل مع مقدمي الرعاية الصحية؛ لتجنب الإفراط في استخدام الأدوية وتقوية معاييرنا البيئية لتقوية الوقاية".

وشدّد على "أهمية الاستثمار العاجل -وبشكل كبير- في تعزيز المراقبة والأطر التنظيمية والوعي بعلاجات المضادات الحيوية"، لافتًا إلى أن "عدم إدراك هذه الضرورة الملحة يعرض شعوبنا ودولنا ومجتمعاتنا لمزيد من الأزمات في المستقبل".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الأفضل بـ 2020: ليفاندوفسكي يهزم ميسي ورونالدو ويفوز بجائزة أحسن لاعب في العالم (فيديو)

ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

فيروس كورنا يهاجم بشراسة مكونات الرياضة المصرية

لاعبو الأهلي الأكثر إصابة بفيروس كورونا في الوسط الكروي المصري (مواقع التواصل الاجتماعي)

بوتين: لو سمّمت روسيا نافالني لما كان على قيد الحياة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

رجل أعمال مصري شهير يتبرع لصندوق تابع للسيسي بعد اعتقاله بتهمة "الإرهاب" (إعلام محلي)

محلات التوحيد والنور (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

محكمة العدل الأوربية تحظر ذبح الحيوانات وفق الشريعة الإسلامية

أزمة جديدة تواجه اليهود والمسلمين من المذابح الأوربية (رويترز)

موهبة خالصة.. تمريرة كريم بنزيمة "بالظهر" تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (رويترز)

شاهد: لحظة سقوط مروحية غربي الجزائر ومصرع ضابط وفقدان اثنين آخرين

سقوط مروحية جزائرية ومصرع أحد ضباطها (سوشيال ميديا)

"صرخة" عمرو موسي في وجه صدام حسين تغضب العراقيين وتثير جدلا عربيا

عمر موسى "يسار" تحدث في كتاب جديد عما دار في لقاء له مع صدام مطلع عام 2002 (رويترز)