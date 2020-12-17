نواب في البرلمان الأوربي يغردون بالعربية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

قالت عضو البرلمان الأوربي، ثريا رودريغيز، في تغريدة لها باللغة العربية عبر حسابها على تويتر، إنها تعتبر الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي باتريك زكي مثالاً على "وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية".

وطالبت رودريغيز الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد "انتهاكات" حقوق الإنسان في مصر، وختمت تغريدتها بكلمة "كفاية".

نعتبر الاعتقال التعسفي لباتريك زكي مثالاً على وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية. يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. كفاية.#FreePatrick @EIPR @FreePatrick3 pic.twitter.com/lwtjdKZ2aN — Soraya Rodríguez (@sorayarr_) December 17, 2020

وشارك عدد من النواب بالبرلمان الأوربي بنشر بيان موحد، عبر موقع تويتر، طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين السياسيين، أبرزهم باتريك زكي جورج، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي عندما تتعرض الحريات المدنية

لهجمات ممنهجة في مصر. قرار البرلمان الأوروبي حول مصر: https://t.co/dnkHDLYpTm#FreePatrick #EIPR pic.twitter.com/vVoII1S6UC — Katalin Cseh (@katka_cseh) December 17, 2020

يأتي ذلك بالتزامن مع جلسة مناقشة وتصويت البرلمان الأوربي، على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر، ويتضمن انتقادات لاذعة للنظام المصري بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.

نحن نواب البرلمان الأوروبي من @RenewEurope وأحزاب أخرى كثيرة، نستنكر بأشد أنواع العبارات القمع الطائش الذي تشهده #مصر الكفاح ضد الارهاب لا يعني سجن الصحفيين، المحاميين، المثقفين والحقوقيين قمع الحريات سيغرق مصر في ثقب أسود قرار @Europarl_EN النص الكامل — Jan-Christoph Oetjen (@jcoetjen) December 17, 2020

بدورها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الخميس، إن السلطات المصرية تفرض "عقابا جماعيا" على النزلاء في سجن العقرب، بالعاصمة القاهرة.

ووثقت المنظمة الحقوقية (غير حكومية/ مقرها نيويورك)، في تقرير، إجراء الأجهزة الأمنية تغييرات على سجن العقرب، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

و"العقرب" سجن شديد الحراسة يقبع فيه معظم كوادر وقيادات "جماعة الإخوان"، وغيرهم من المعارضين، لكن السلطات تنفي مرارا تعرض نزلائه لانتهاكات حقوقية.

وأفاد تقرير المنظمة بـ"حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات منذ مارس/ آذار 2018، والحرمان من ممارسة الرياضة، منذ 2019".

وأوضح التقرير أن "النزلاء في سجن العقرب البالغ عددهم بين 700 إلى 800 سجين، يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي".

وأوضح أنه "بسبب عدم وجود إضاءة، وغياب الترتيبات الإنسانية للنوم والصرف الصحي ومراعاة الطقس، فضلا عن ضيق المساحة وعدم التهوية، ينتهك سجن العقرب حقوق النزلاء".

و نقل التقرير عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الحقوقية الدولية، جو ستورك، قوله: "يبدو أن السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على مئات السجناء في سجن العقرب، بعد عزلهم عن العالم قرابة ثلاث سنوات".

وتابع: "الأوضاع في هذا السجن تتعارض تماما مع حقوق السجناء ما يجعله منشأة تعذيب".

ودعا ستورك، السلطات المصرية إلى المعالجة الجدية لأوضاع النزلاء في السجن، لضمان عدم حرمانهم من حقوقهم الأساسية.

ولم تعقب السلطات المصرية على ما أوردته المنظمة الدولية حتى الآن غير أنها عادة ما تؤكد مراعاة الحقوق والرعاية الصحية للسجناء والتزامها بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

تقرير جديد ل @hrw_ar يكشف لأول مرة بالصور عن تفاصيل جديدة في مكان الرعب المسمى "سجن العقرب" في #مصر. قامت السلطات بإدخال تعديلات جديدة لحرمان السجناء من التهوية الكافية، والإضاءة والكهرباء والماء الساخن، بعد وقائع قتل مشبوهة. #مقبرة_العقربhttps://t.co/3KERuM6fdf pic.twitter.com/9mhBbFcOym — Amr Magdi (@ganobi) December 17, 2020

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنها تلقت فيديو مسرب مدته 13 دقيقة من داخل السجن ورسائل من 3 صفحات تصف الوضع داخله.

وجاء في التقرير أن الإجراءات والتشديدات الجديدة ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، داخل سجن العقرب، الذي يشهد حظر الزيارات العائلية بالكامل منذ مارس/آذار 2018، والحرمان من ساعات الرياضة والحبس لمدة 24 ساعة منذ مطلع 2019.

منظمة حقوق الإنسان تتهم السلطات المصرية بانتهاك حقوق المساجين على طريقة العقاب الجماعي الذي يسيئ للمساجين عمدا بجعل ظروف السجن أكثر صعوبة. فيديوهات تظهر أدلة على انتهاك حقوق المساجين. نظام قمعي اجرامي يتستر بالوطنية #مصر — د. نصير العمري (@dr_naseer) December 17, 2020

أعتقد أن #السيسي يشعر بالندم حاليا من زيارة فرنسا الأخيرة ، فمن ساعتها والاستفزاز يتصاعد والسخرية والهجاء لا تتوقف في الإعلام الفرنسي والإيطالي ، وتنامي واضح للغضب وموجة اعتذار عن جوائز فرنسية من شخصيات رفيعة ، وتحرك في البرلمان الأوربي لمنع دوله من منح أوسمة لقادة ديكتاتوريين ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) December 17, 2020