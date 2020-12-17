رجل أعمال مصري شهير يتبرع لصندوق تابع للسيسي بعد اعتقاله بتهمة "الإرهاب" (إعلام محلي)

نقلت وسائل إعلام مصرية، الخميس، عن مصادر قولها إن رجل الأعمال رجب السويركي، مالك سلسلة "التوحيد والنور"، تبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه نقدا لصالح صندوق "تحيا مصر".

وأوضحت المصادر أن التبرع تم بعد أيام من القبض عليه بتهمة "تمويل والانضمام لجماعة إرهابية".

وقال موقع "القاهرة 24" إن محامي السويركي قد توجه إلى البنك الأهلي المصري لإيداع 10 ملايين جنيه نقدًا في حساب صندوق "تحيا مصر"، فيما خاطبت إدارة البنك الجهات المختصة بسبب قرار التحفظ على أموال مالك سلسلة "التوحيد والنور"، وإمكانية قبول تلك التبرعات.

وأوضح الموقع أن جهات التحقيق المصرية قررت تجديد حبس السويركي، مالك سلسلة "التوحيد والنور" المنتشرة في ربوع الجمهورية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تمويل والانضمام لجماعة إرهابية.

ونقل الموقع اعن مصادر مطلعة أن السويركي مَثُل أمام جهات التحقيق في القضايا المنسوبة إليه، وتمت مواجهته بالتحريات والأدلة التي "أثبتت صحة التهم الموجهة إليه".

جدير بالذكر أنه في يناير 2015 برأت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحي، رجل الأعمال السويركي من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.

وكانت محكمة عام 2002 قد عاقبت السويركي بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

وتداولت صحف مصرية صورا بالخطأ للشيخ الفلسطيني المقيم بغزة عزات السويركي، على أنه رجل الأعمال المصري سيد رجب السويركي مالك التوحيد والنور.

ووقعت صحف محلية مصرية عدة بهذا الخطأ منذ اعتقال السويركي مطلع الشهر الجاري، رغم تداول أخباره بصفة شبه يومية عبر عناوين مثيرة.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على عدد من رجال الأعمال بينهم السويركي وصفوان ثابت والوزير السابق خالد الأزهري، بتهم "الانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها".