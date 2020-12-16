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سياسة|تونس

رئيس الوزراء التونسي يوضح موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل

رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي (مواقع التواصل الاجتماعي)
رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي (مواقع التواصل الاجتماعي)
15/12/2020

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل "ليس مسألة مطروحة" بعد أيام من قرار المغرب استئناف علاقاته مع الدولة العبرية.

وقال المشيشي في مقابلة مع محطة "فرانس 24″، الثلاثاء، "هذا خيار اعتمده المغرب بحرية. نحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيرا. بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة".

وأضاف "لكل بلد واقعه وحقيقته ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى لشعبه" مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تطرح هذه المسألة معه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، أن المغرب تعهد تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأن واشنطن تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وبعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، بات المغرب رابع دولة عربية منذ أغسطس/ آب الماضي، تعلن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وأثار قرار المغرب بعض الانتقادات في المغرب العربي إذ حذرت الجزائر من "عمليات أجنبية" تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

وترخي مسألة الصحراء الغربية بظلالها السلبية على العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ أكثر من 40 عاما.

ويطالب المغرب بالسيادة على المستعمرة الإسبانية السابقة وكذلك جبهة بوليساريو التي تحظى بدعم الجزائر، جارة الرباط والمنافسة الإقليمية الكبرى لها.

وقد توقفت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل للمنطقة منذ ربيع العام 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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