البث الحي
سياسة

نتنياهو في الحجر الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي - أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي - أرشيفية)
14/12/2020

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحجر الذاتي، الإثنين، بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن مكتبه مؤكدا أن الإجراء احترازي.

وجاءت فحوص كورونا التي أجريت لنتنياهو، الأحد والإثنين، سلبية لكنه مع ذلك "سيلتزم الحجر حتى يوم الجمعة في أعقاب مخالطته مريضا تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو التقى الأسبوع الماضي العضو في حزب الليكود اليميني، مايكل كلاينر، الذي أكد فحص خضع له في وقت لاحق إصابته بالفيروس.

ولم يقدم البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أي تفاصيل حول احتمالات إصابة نتنياهو.

وكان نتنياهو الأسبوع الماضي في مطار بن غوريون لاستقبال أول شحنة من لقاح فايزر المضاد للفيروس.

وأعلن أن نهاية الوباء "وشيكة" وتعهد أن يحصل على أول جرعة من اللقاح في حملة تلقيح واسعة من المفترض أن تبدأ في وقت لاحق هذا الشهر.

وسجلت إسرائيل البالغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة أكثر من 358 ألف إصابة بالفيروس بينها 3003 وفيات.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

أعضاء المجمع الانتخابي يدلون بأصواتهم وبايدن يقترب من البيت الأبيض (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)

تركيا تعتقل 11 شخصا بتهمة اختطاف معارض إيراني

حبيب كعبي (مواقع التواصل)

الأمم المتحدة تجدد "قلقها" إزاء ملف حقوق الإنسان بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى فرنسا (وكالة الأناضول)

حمدوك يستعرض فوائد رفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
الأكثر قراءة

أمريكا تفرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة "إس 400" الروسية.. وأردوغان يرد

منظومة إس 400 الروسية (غيتي)

صحفي إيطالي يعيد وساما فرنسيا رفيعا بعد حصول السيسي عليه

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي(يمين) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ناشطون إماراتيون من إسرائيل: تل أبيب "أهل جود وكرم"(فيديو)

إماراتيون يروجون لزيارة تل أبيب بعد التطبيع (مواقع التواصل)

على الهواء مباشرة.. إصابة مذيعة تونسية بوعكة صحية (فيديو)

المذيعة درة الضاوي (مواقع التواصل الاجتماعي)