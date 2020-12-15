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تركي آل الشيخ يرد على أنباء إقالته من منصبه.. إليك التفاصيل

تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية (مواقع التواصل الاجتماعي)
تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية (مواقع التواصل الاجتماعي)
15/12/2020

نفى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قرار ملكي بإقالته من منصبه، والتحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد.

ونشر موقع إلكتروني باسم صحيفة "سبق" الإلكترونية، تقريرا منسوبا إلى الإعلامي السعودي عبد الله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة سبق، يتحدث فيه عن إعفاء آل الشيخ من منصبه وإحالته للتحقيق، بعد تورطه في عمليات فساد كبيرة، تتعلق بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ.

وبعد التدقيق من قبل وحدة التحقق والرصد في الجزيرة تبين أن الصحيفة التي نشرت الخبر، تنتحل صفحة موقع صحيفة سبق الإلكتروني الرسمي.

وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية عبر فيسبوك: "الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة".

ولم تصدر أي قرارات رسمية من الديوان الملكي السعودي بشأن أية عقوبات أو إقالة تتعلق بتركي آل الشيخ.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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