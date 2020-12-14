أمريكا تفرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة "إس 400" الروسية.. وأردوغان يرد

قال موقع تابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفين عقابا لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية.

ومن المتوقع أن يثير الإجراء غضب أنقرة وسيلحق على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئاسة صناعات الدفاع التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.

وذكرت الخارجية أن العقوبات تتضمن حظر جميع رخص التصدير الأمريكية لرئاسة صناعات الدفاع التركية، فضلا عن تجميد أصول وفرض قيود على تأشيرة إسماعيل ديمير رئيس الهيئة التركية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا أن شراءها لنظام إس-400 الدفاعي الصاروخي الروسي سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والعسكريين الأمريكيين للخطر.

وأوضح بومبيو أنه حث تركيا على حل مشكلة إس-400 بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

تركيا ترد

ونددت تركيا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها لشرائها منظومة إس-400 الروسية ووصفتها بأنها خطأ جسيم وقالت، الإثنين، إنها سترد بما هو ضروري بعدما دعت واشنطن مرارا إلى حل المسألة عبر الحوار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تتطلع إلى قيام واشنطن بمساندتها في كفاحها ضد "التنظيمات الإرهابية" بدلا من فرض عقوبات عليها.

وأضاف أردوغان في كلمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة: "نتطلع من الولايات المتحدة حليفتنا بالناتو دعم كفاحنا ضد المنظمات الإرهابية والقوى التي لديها أطماع في منطقتنا بدلا من فرض العقوبات علينا".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب (غيتي – أرشيفية)

واشنطن تتطلع إلى الحل

بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتطلع إلى التوصل إلى حل لقرار تركيا شراء نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي من روسيا، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على أنقرة.

وقال كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي وحظر الانتشار للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "هذا القرار لم يترك لنا بديلا… نأمل أن تكون الحكومة التركية مستعدة للتواصل معنا في محاولة إيجاد حل لهذا الأمر".

روسيا تعلق

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، الاثنين، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا بخصوص شرائها منظومة دفاعية روسية غير مشروعة وتظهر غطرسة تجاه القانون الدولي.

وحصلت أنقرة على منظومة الدفاع الجوي العام الماضي، وسط تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة أن هذه الخطوة قد يترتب عليها فرض عقوبات على أنقرة.

وتقول واشنطن إنه من خلال إبرام صفقة شراء منظومة إس- 400 مع روسيا، فإن تركيا تهدد أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وتوفر المال لصناعة الدفاع الروسية.

وتم تجميد مشاركة تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في برنامج الطائرة المقاتلة الأمريكية (إف 35)، ولم يتم السماح لها بشراء طائرات متطورة من الولايات المتحدة.

مقاتلة إف 35 الأمريكية (غيتي)