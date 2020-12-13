موسكو تعلن عن انتهاك لوقف إطلاق النار في كاراباخ

أعلن الجيش الروسي حصول انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر/ تشرين الثاني القتال بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناغورني كاراباخ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية التي نشرت قوات حفظ سلام في المنطقة في بيان "تم الإبلاغ عن انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في 11 من ديسمبر/ كانون الأول في منطقة غادروت".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن الجيش الأريمني عن "اعتداءات" من أذربيجان على قريتي "ختسابيرد" و"إن-تاخر" اللتين بقيتا تحت سيطرة قوات كاراباخ الانفصالية.

ونددت وزارة الدفاع الأذرية في بيان بـ"استفزازات" أرمينية، مؤكدة اتخاذ "الإجراءات المضادة المناسبة".

ووفقا لهذا المصدر فإن "وقف إطلاق النار يتم احترامه في الوقت الحاضر".

وأكد ناطق باسم قوات حفظ السلام الروسية السبت "حصول تبادل لإطلاق النار بأسلحة آلية"، مشيرا إلى أن الطرفين دعيا إلى احترام وقف إطلاق النار.

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها روسيا عن انتهاك لوقف إطلاق النار في المنطقة منذ التوصل الى اتفاق بهذا الشأن في 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

والسبت أيضا التقى الرئيسان المشتركان لمجموعة "مينسك" الفرنسي ستيفان فيسكونتي والأمريكي أندرو شوفر مع الرئيس الأذري إلهام علييف في باكو، ويتوقع أن يصلا الأحد إلى يريفان.

وقادت المجموعة مفاوضات حول كاراباخ منذ عقود لكنها لم تتمكن من التوصل الى إبرام اتفاق حول الاقليم المتنازع عليه.

إصابات

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات كاراباخ أن 3 من مقاتليها أصيبوا في هجوم شنته القوات الأذرية.

وتوقف القتال في ناغورني كاراباخ الذي أودى بحياة الآلاف من المعسكرين، بعد توقيع اتفاق لوقف القتال برعاية تركية روسية في نوفمبر/ تشرين الثاني والذي كرّس هزيمة عسكرية للأرمن وحقق مكاسب كبيرة لباكو.

كذلك نشرت قوة سلام روسية قوامها ألفي جندي في المنطقة لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

الرئيس الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان

وخلال زيارة هذا الأسبوع لأذربيجان، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قدمت بلاده دعما كبيرا لأذربيجان في حربها لاستعادة خلال كلمة ألقاها على هامش عرض عسكري كبير في باكو إن "النضال في المجالين السياسي والعسكري سيستمر الآن على العديد من الجبهات الأخرى".

ودعا القادة الأرمن إلى "العودة إلى رشدهم" بعد هزيمتهم في حرب الأسابيع الستة هذه وأكد أن إعادة سيطرة أذربيجان على العديد من الأراضي "ستكون بداية عهد جديد" في هذه المنطقة الجبلية في القوقاز.