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قطر تعلن احتجاز قارب بحريني في مياهها وتحيل طاقمه للنيابة

قارب صيد تقليدي على شواطئ الدوحة (ر ويترز)
قارب صيد تقليدي على شواطئ الدوحة (ر ويترز)
13/12/2020

قالت وزارة الداخلية القطرية أمس السبت إن خفر السواحل أوقف طرادا بحرينيا كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية وألقى القبض على طاقمه المؤلف من ثلاثة أفراد.

 

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزارة الداخلية أعلنت أن دوريات أمن السواحل والحدود أوقفت طرادا بحرينيا في منطقة فشت الديبل داخل حدود المياه القطرية بـعمق 1.3 ميل بحري، وذلك في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية.

 

وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى أنه "تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متن الطراد أحدهم بحريني الجنسية"، والآخران يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية (لم يذكرها).

وقطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر العلاقات مع قطر في العام 2017 واتهمتها بدعم جماعات متطرفة. وتنفي الدوحة الاتهام وتقول إن الدول الأربع تسعى إلى انتهاك سيادتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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