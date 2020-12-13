قطر تعلن احتجاز قارب بحريني في مياهها وتحيل طاقمه للنيابة

قالت وزارة الداخلية القطرية أمس السبت إن خفر السواحل أوقف طرادا بحرينيا كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية وألقى القبض على طاقمه المؤلف من ثلاثة أفراد.

في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية، أوقفت دوريات أمن السواحل والحدود طرادا بحرينيا في منطقة "فشت الديبل" داخل حدود المياه القطرية ب 1.3 ميل بحري #الداخلية_قطر #السواحل_والحدود — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) December 12, 2020

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزارة الداخلية أعلنت أن دوريات أمن السواحل والحدود أوقفت طرادا بحرينيا في منطقة فشت الديبل داخل حدود المياه القطرية بـعمق 1.3 ميل بحري، وذلك في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية.

وزارة الداخلية تعلن أن دوريات أمن السواحل والحدود أوقفت طرادا بحرينيا في منطقة /فشت الديبل/ داخل حدود المياه القطرية بـ1.3 ميل بحري، وذلك في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية. #قنا https://t.co/VYC3gO5AeW pic.twitter.com/nq8XU8WCuA — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 12, 2020

وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى أنه "تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متن الطراد أحدهم بحريني الجنسية"، والآخران يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية (لم يذكرها).

وقطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر العلاقات مع قطر في العام 2017 واتهمتها بدعم جماعات متطرفة. وتنفي الدوحة الاتهام وتقول إن الدول الأربع تسعى إلى انتهاك سيادتها.