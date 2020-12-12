ترمب يختار الجراح التركي "أوز" للعمل في المجلس الرئاسي

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجراح التركي العالمي محمد أوز في المجلس الرئاسي للرياضة، والصحة، والتغذية، إلى جانب ما يقرب من 30 فرد آخر، لمدة عامين.

ويشارك أوز في الفريق، ماريانو ريفيرا لاعب البيسبول السابق في فريق نيويورك يانكيز، وبيل بيليشيك مدرب فريق نيو إنغلاند باتريوتس لكرة القدم، ولاعب البيسبول الشهير جوني ديمون.

ويضم الفريق الجديد 3 رؤساء مشاركين، منهم ريفيرا، وميستي ماي ترينور، اللاعبة الأولمبية السابقة الحائزة على الميدالية الذهبية، ولاعب كرة القدم الحائز على كأس هيزمان، هيرشل جونيور ووكر.

ويعمل المجلس الذي أنشئ عام 1956، تحت إشراف وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS)، التي تسعى إلى "زيادة المشاركة الرياضية بين الشباب من جميع الخلفيات والقدرات، لتعزيز أنماط حياة نشطة وصحية لجميع الأمريكيين"، وفقا لموقع الوزارة.

ويعتبر رسميا جزءا من مكتب الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة.

يشار أنه في 5 من مايو/ أيار 2018، رشح ترمب الجراح التركي لعضوية المجلس لتقديم نصائح للشعب الأمريكي في الموضوعات المتعلقة بالتغذية الصحية والتمارين الرياضية.

وقال أوز في تغريدة عبر "تويتر" وقتها: "انتظر بفارغ الصبر العمل من أجل تطوير نمط حياة الشباب".

وأنشئ مجلس الرياضة والصحة والتغذية في البيت الأبيض عام 1956، ويعمل من أجل تحسين نمط الحياة الصحي للشعب الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن الطبيب أوز من مواليد كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية لأبوين تركيين، وهو جراح قلب ومؤلف، اكتسب شهرته الكبيرة في المجتمع الأمريكي والعالمي من خلال ظهوره الأسبوعي على برنامج "أوبرا وينفري" (Oprah Winfrey show)، وتقديمه برنامج "ذا دكتور أوز شو" الحواري.