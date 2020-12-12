البث الحي
سياسة

ترمب يختار الجراح التركي "أوز" للعمل في المجلس الرئاسي

الجراح التركي الدكتور محمد أوز (الأناضول-أرشيفية)
الجراح التركي الدكتور محمد أوز (الأناضول-أرشيفية)
12/12/2020

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجراح التركي العالمي محمد أوز في المجلس الرئاسي للرياضة، والصحة، والتغذية، إلى جانب ما يقرب من 30 فرد آخر، لمدة عامين.

ويشارك أوز في الفريق، ماريانو ريفيرا لاعب البيسبول السابق في فريق نيويورك يانكيز، وبيل بيليشيك مدرب فريق نيو إنغلاند باتريوتس لكرة القدم، ولاعب البيسبول الشهير جوني ديمون.

ويضم الفريق الجديد 3 رؤساء مشاركين، منهم ريفيرا، وميستي ماي ترينور، اللاعبة الأولمبية السابقة الحائزة على الميدالية الذهبية، ولاعب كرة القدم الحائز على كأس هيزمان، هيرشل جونيور ووكر.

ويعمل المجلس الذي أنشئ عام 1956، تحت إشراف وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS)، التي تسعى إلى "زيادة المشاركة الرياضية بين الشباب من جميع الخلفيات والقدرات، لتعزيز أنماط حياة نشطة وصحية لجميع الأمريكيين"، وفقا لموقع الوزارة.

ويعتبر رسميا جزءا من مكتب الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة.

يشار أنه في 5 من مايو/ أيار 2018، رشح ترمب الجراح التركي لعضوية المجلس لتقديم نصائح للشعب الأمريكي في الموضوعات المتعلقة بالتغذية الصحية والتمارين الرياضية.

وقال أوز في تغريدة عبر "تويتر" وقتها: "انتظر بفارغ الصبر العمل من أجل تطوير نمط حياة الشباب".

وأنشئ مجلس الرياضة والصحة والتغذية في البيت الأبيض عام 1956، ويعمل من أجل تحسين نمط الحياة الصحي للشعب الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن الطبيب أوز من مواليد كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية لأبوين تركيين، وهو جراح قلب ومؤلف، اكتسب شهرته الكبيرة في المجتمع الأمريكي والعالمي من خلال ظهوره الأسبوعي على برنامج "أوبرا وينفري" (Oprah Winfrey show)، وتقديمه برنامج "ذا دكتور أوز شو" الحواري.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

انتكاسات في إنتاج لقاحات كورونا تكشف الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات.. ما هي؟

سادت حالة تفاؤل كبيرة بعد اعتماد لقاحات لفيروس كورونا(رويترز)

قتلى وجرحى جراء هجوم على موقع عسكري في ناغورني كاراباخ

أرمينيا خسرت الحرب وقبلت باتفاق سلام مع أذربيجان (رويترز)

دراسة بريطانية ترصد أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا.. تعرّف عليها

دراسة بريطانية ترصد أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا (رويترز)

صحفية صينية كشفت معلومات عن تفشي كورونا في ووهان تواجه خطر الموت

الصحفية الصينية تشانغ تشان (يوتيوب)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)